¡Urgente! La decisión final de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con Marcelo Gallardo

La FEF tomó una decisión final con la posible llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador.

Marcelo Gallardo era el nombre que más venía sonando para la Selección de Ecuador, pero en las últimas horas se reveló que su llegada a ‘La Tri’ se estaba “enfriando” por las diferencias económicas. Ahora, revelan que la FEF ya tiene una decisión sobre este caso.

La FEF finalmente buscaría mantener conversaciones con Marcelo Gallardo y hacer una nueva oferta para que el entrenador llegue a ‘La Tri’, de acuerdo a la información de Mr.OFF. El ‘Muñeco’ ganaba en River un salario cercano a los 8 millones de dólares.

Ese gran sueldo es lo que ahora limita a Ecuador, puesto que, de acuerdo a diferentes reportes, en la FEF estarían dispuestos a pagarle al entrenador un salario cercano a los 5 millones. A Beccacece le pagaban un sueldo de 2.7 millones por año.

Gallardo es la opción más importante para Ecuador y el DT que más ilusión genera en la hinchada, es la segunda vez que ‘La Tri’ sale a buscarlo en el mercado. En la primera no lo pudo tener y al final el que acabó llegando en ese momento fue Beccacece.

Gallardo aún tiene conversaciones con Ecuador. (Foto; GettyImages)

Gallardo no tiene equipo desde su salida en River Plate y el entrenador estaría muy interesado en dirigir a una Selección, es por eso que aún se mantienen conversaciones con Ecuador. Al DT le gusta mucho la “materia prima” de jugadores que hay en ‘La Tri’.

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Los entrenadores que suenan para la Selección de Ecuador

Si Marcelo Gallardo no acaba aceptando a la Selección de Ecuador, ya hay otras opciones que toman fuerza en el equipo nacional. La primera gran opción para llegar a ‘La Tri’ es Luis Zubeldía. El ex Liga de Quito también es otro entrenador que estaría en conversaciones con ‘La Tri’.

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