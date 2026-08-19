Gonzalo Plata se queda en Flamengo, pero revelan que rechazó esta gran oferta de la Real Sociedad.

Gonzalo Plata se quedaría en Flamengo para terminar esta temporada. El jugador ecuatoriano viene de una buena Copa del Mundo, y se especuló con una posible venta a la Real Sociedad. No obstante, el ecuatoriano definió su futuro y rechazó una buena oferta de España.

De acuerdo a las filtraciones de la prensa, Gonzalo Plata habría rechazado un contrato que lo ponía en España por los siguientes 4 años. Siendo un contrato muy importante en la Real Sociedad y que le daba la chance de regresar a jugar en Europa.

Por otro lado, también se reveló que la oferta que estaba haciendo la Real Sociedad superaría los 10 millones de dólares y podía ser una venta importante para Flamengo y para el ecuatoriano. No obstante, tanto club como jugador no la vieron viable.

Adicionalmente, el sueldo que iba a ganar Plata en España seguramente superaría los 2 millones por temporada, que es el promedio salarial de un club como la Real Sociedad en los últimos años. El ecuatoriano vio más proyección en Brasil y por eso también se queda.

Gonzalo Plata tuvo un buen Mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)

El Mundial de Ecuador no fue el mejor, pero en medio de todas las sombras, el jugador que más brilló fue Gonzalo Plata. El extremo marcó un gol ante Alemania y durante todos los partidos de la fase de grupos fue el más peligroso en ataque para los tricolores.

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El contrato de Gonzalo Plata con Flamengo

Gonzalo Plata tiene un larguísimo contrato con Flamengo aún, puesto que, el delantero ecuatoriano firmó un acuerdo hasta mediados de 2029. Esto aumenta su precio, debido a que, está lejos de quedarse como agente libre en el mercado de fichajes.

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