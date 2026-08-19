Gonzalo Plata se quedaría en Flamengo para terminar esta temporada. El jugador ecuatoriano viene de una buena Copa del Mundo, y se especuló con una posible venta a la Real Sociedad. No obstante, el ecuatoriano definió su futuro y rechazó una buena oferta de España.
De acuerdo a las filtraciones de la prensa, Gonzalo Plata habría rechazado un contrato que lo ponía en España por los siguientes 4 años. Siendo un contrato muy importante en la Real Sociedad y que le daba la chance de regresar a jugar en Europa.
Por otro lado, también se reveló que la oferta que estaba haciendo la Real Sociedad superaría los 10 millones de dólares y podía ser una venta importante para Flamengo y para el ecuatoriano. No obstante, tanto club como jugador no la vieron viable.
Adicionalmente, el sueldo que iba a ganar Plata en España seguramente superaría los 2 millones por temporada, que es el promedio salarial de un club como la Real Sociedad en los últimos años. El ecuatoriano vio más proyección en Brasil y por eso también se queda.
Gonzalo Plata tuvo un buen Mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)
El Mundial de Ecuador no fue el mejor, pero en medio de todas las sombras, el jugador que más brilló fue Gonzalo Plata. El extremo marcó un gol ante Alemania y durante todos los partidos de la fase de grupos fue el más peligroso en ataque para los tricolores.
El contrato de Gonzalo Plata con Flamengo
Fue el 9 de la Selección de Ecuador y ahora este jugador se ofrece a la Selección de Perú
Gonzalo Plata tiene un larguísimo contrato con Flamengo aún, puesto que, el delantero ecuatoriano firmó un acuerdo hasta mediados de 2029. Esto aumenta su precio, debido a que, está lejos de quedarse como agente libre en el mercado de fichajes.
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En síntesis:
- Gonzalo Plata rechazó una oferta de la Real Sociedad para continuar en el Flamengo.
- 10 millones de dólares superaba la propuesta presentada por el club español por Gonzalo Plata.
- Hasta 2029 se extiende el contrato vigente de Gonzalo Plata con el equipo brasileño.