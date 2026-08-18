“No me mueve”: El reclamo de Óscar Córdoba a Lorenzo por el nuevo asistente de la Selección Colombia

Conoce el reclamo de Óscar Córdoba a Néstor Lorenzo por la llegada del nuevo asistente a la Selección Colombia.

De un momento a otro, hubo una primicia sobre la Selección Colombia cuando poco y nada pasaba alrededor de la ‘Tricolor’. Uno de los periodistas más cercanos a Néstor Lorenzo confirmó el nuevo asistente del combinado colombiano y Óscar Córdoba no dudó en hacer un fuerte reclamo.

Colombia sabía antes de iniciar el Mundial 2026 que Luis Amaranto Perea dejaba de ser el principal asistente técnico de la selección apenas acabara la participación en la Copa del Mundo porque Deportivo Independiente Medellín lo había anunciado como su nuevo entrenador.

César Augusto Londoño, periodista que confesó la oportunidad que Néstor Lorenzo le dio para tener una conversación privada junto a otros periodistas, confirmó en X el nombre del nuevo asistente técnico de la Selección Colombia. La picante reacción de Óscar Córdoba iba a llegar en 3, 2, 1…

El reclamo de Óscar Córdoba a Lorenzo por el nuevo asistente de la Selección Colombia

Óscar Córdoba y Néstor Lorenzo. (Foto: X / @Ocordoba001 y Getty)

“Sí ese es el dato, a mí no me mueve. A mí me motivaría un tipo muy preparado de táctica para que pueda llegar y confrontar y decir: ‘Así no es’. Lo que necesito es que cuando llegue allá a Lorenzo lo confronte: ‘Venga, este man no porque no ha entrenado, no ha competido’. Tiene que tener una idea unificada, pero que te pueda confrontar. No podemos ser el yin y el yang. ¿Me entienden? Tenemos que ir al mismo punto, pero que yo te pueda confrontar con criterio, y que me hagas caso“, afirmó Córdoba en el programa ‘ESPN F90’ cuando escuchó que el argentino José María Bazán, de 54 años, será el nuevo asistente técnico de Colombia.

El increíble récord de Óscar Córdoba con la Selección Colombia

El único título que tiene la Selección Colombia de mayores fue la Copa América en 2001 y ahí se dio el increíble récord de Óscar Córdoba. El arquero salió campeón con la valla invicta luego de tapar cinco de los seis partidos (450 minutos) de la competición.

Publicidad

Encuesta¿De dónde es el nuevo asistente técnico de la Selección Colombia? ¿De dónde es el nuevo asistente técnico de la Selección Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis