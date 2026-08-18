Inter Miami se fijó en un jugador colombiano y fue el mismo Lionel Messi quién intercedió para su llegada al club de la MLS.

El Inter Miami se habría fijado fuerte en el mercado de jugadores colombianos para este semestre, al menos según rumores. Ahora confirman que un defensor negoció con el campeón de la MLS y hasta Lionel Messi intercedió en su llegada.

Jhojan Romaña tuvo la oferta del Inter Miami antes de fichar por Club León de México. El propio ex San Lorenzo lo contó luego de que se enfrentaran en los grupos de la Leagues Cup.

“La verdad, cuando entró, le di las condolencias por lo de su padre. Ya después nosotros ya teníamos cierta relación, porque tuve una oportunidad de ir a Inter Miami y sé que él estuvo intercediendo un poco; me preguntó por qué no había ido con ellos”, dijo en el entrenamiento luego de dicho partido.

El defensor también se hizo viral luego de que en una jugada dividida estuvieron cerca de chocar y Romaña le dio un fuerte abrazo al astro argentino. Se especula que el club León le ofreció más dinero que las Garzas.

Romaña ya jugó en Estados Unidos dos temporadas cuando defendió los colores del Austin FC de la MLS. En San Lorenzo acumuló más de 100 partidos, y lleva cerca de diez temporadas en el exterior.

El otro jugador colombiano que habría sondeado el Inter Miami

Antes de la información de Romaña, medios aseguraban que el volante creativo Juan Fernando Quintero también estuvo en planes del Inter Miami, aunque no se confirmó una oferta.

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Jhojan Romaña – San Lorenzo. Foto: Getty.

En resumen