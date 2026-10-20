Enner Valencia no pudo anotar en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana y ahora el ecuatoriano recibiría un duro golpe para jugar en Brasil.

Enner Valencia fue protagonista en la primera semifinal de la Copa Sudamericana de Boca Juniors vs Vasco Da Gama, donde el ecuatoriano acabó fallando varias ocasiones de gol sobre el final. Ahora se juega la vuelta en Brasil, y el ecuatoriano recibe una inesperada noticia.

De acuerdo a la información que trasciende desde Argentina, Enner Valencia será suplente en Boca Juniors en la semifinal de vuelta en Brasil contra Vasco Da Gama. El delantero tricolor vuelve al banco después de sumar varios partidos como titular.

La alineación de Boca Juniors ante Vasco Da Gama

Según la información de Bolavip Argentina, este sería el once de Boca:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Alan Velasco o Sebastián Villa.

Por otro lado, es una realidad que a Enner Valencia en esta temporada con Boca Juniors le ha ido mejor siendo alternante que titular. El delantero ecuatoriano ya salió desde el banco de suplentes en los cuartos de final de la Copa Argentina y anotó un triplete.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Vasco Da Gama?

El partido de Boca Juniors vs Vasco Da Gama comenzará desde las 19H30 de este martes, 20 de octubre de 2026. El partido se podrá ver por ESPN y también por los diferentes planes de Disney+.

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En síntesis: