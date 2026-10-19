Lo quieren todos y Agustín Campana de Macará aclara si está negociando con Barcelona SC y Emelec

El mejor jugador de la LigaPro aclaró si se quiere ir a jugar con Barcelona SC o Emelec.

Agustín Campana, jugador de Macará, es uno de los grandes futbolistas de esta temporada y uno de los jugadores que promete mover el mercado de fichajes. El jugador argentino viene demostrando ser uno de los jugadores diferenciales del campeonato y por eso suena para Barcelona SC y Emelec.

Campana, le anotó a IDV, este fin de semana y llevó a Macará a una victoria importante para seguir siendo segundo en la tabla de posiciones. El extremo se metió en planes de otros clubes como Barcelona SC y Emelec. Ahora, él mismo sale a aclarar que no hay nada.

“Han surgido rumores que me vinculan con Barcelona SC y Emelec, pero son falsos. A mi representante no le ha llegado absolutamente nada. Estoy muy enfocado en Macará y en conseguir los resultados que nos hemos planteado”, comentó el jugador.

Campana llegó a Macará en esta temporada con un contrato de apenas 6 meses, pero en ese poco tiempo ya ayudó a Macará y marcó diferencias en el campeonato. De ahí que, venga sonando para diferentes clubes. Aunque Macará lo quiere renovar.

Macará ha formado una plantilla muy importante con nombres como Posse y Campana que interesan a varios clubes grandes de Ecuador. No obstante, el ‘Ídolo’ de Ambato quiere mantener esa plantilla y ahora adelantó negociaciones con los cracks.

Los números de Agustín Campana con Macará

Con Macará, Campana ha jugado ya un total de 20 partidos entre todas las competencias. Marcó 11 goles y dio 3 asistencias. Ese gran rendimiento del argentino hace que varios grandes toquen su puerta, y aunque Macará lo quiere retener, se espera mucho movimiento en enero.

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