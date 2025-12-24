Joel Ordóñez vive uno de los mejores momentos de toda su carrera y ahora el central ecuatoriano ya eligió a su nuevo equipo con dos clubes muy interesados. Clubes como Chelsea y Liverpool van muy en serio por su fichaje, y el ecuatoriano ya eligió.

En Europa trasciende la información de que Joel Ordóñez eligió a Liverpool como el equipo que tendrá la prioridad en su fichaje en enero de 2026. El central ecuatoriano viene sonando para los campeones de la Premier League desde el pasado mes de agosto.

El tricolor tenía como prioridad Chelsea, pero los ‘Blues’ no hacen una oferta y nuevamente el ecuatoriano se muestra abierto por la posibilidad de llegar a Liverpool. Se espera que en enero el mercado de fichajes sea movido para el ecuatoriano.

Nuevamente, Liverpool y Chelsea van por el fichaje de un jugador ecuatoriano. Ya pasó en el verano de 2023, cuando los dos gigantes de la Premier League hicieron una oferta por Moisés Caicedo, y al final Chelsea resultó ganador por la voluntad del ecuatoriano.

Joel Ordóñez quiere llegar a Liverpool. (Foto: GettyImages)

Las próximas semanas son claves para el futuro del ecuatoriano, y es que aunque él quiere a Liverpool, Brujas ya mostró que no es nada fácil negociar con ellos. El central ecuatoriano estuvo muy cerca de llegar a Olympique de Marsella, pero ese fichaje no se dio porque Brujas puso muchas trabas para venderlo.

Los números de Joel Ordóñez en esta temporada

Joel Ordóñez en todo lo que va de temporada ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competencias. El central ecuatoriano solo ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Lleva en cancha poco más de 1.700 minutos, siendo muy regular después de terminar la novela de su transferencia fallada a Francia.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Tras una gran temporada en todo el 2025, Joel Ordóñez mantiene un valor de mercado de 28 millones de euros. Su transferencia en enero podría superar los 40 millones, mientras que si esta se hace después del Mundial de 2026, la cuota de transferencia sería superior.

En síntesis: