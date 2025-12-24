Este miércoles 24 de diciembre de 2025 Deportivo Cuenca confirmó que Norberto Araujo dejó de ser su técnico y que será reemplazado por Jorge Célico. El ‘Beto’ hizo una gran temporada con un equipo que tiene una gigante cantidad de problemas y ahora se marcha por la puerta grande.

Araujo se agotó por los grandes problemas económicos que Deportivo Cuenca mostró tener en esta temporada. Por lo cual, en medio de tantos rumores, finalmente se confirmó que el DT y todo su cuerpo técnico se marcharán para la siguiente temporada.

En medio de esta salida, surgen todos los rumores sobre la continuidad de Norberto Araujo. Lo más probable es que el ex jugador de Liga de Quito siga dirigiendo para 2026. Son varios los destinos que aparecen en su carrera, siendo Perú uno de los destinos más interesados en él.

Uno de los clubes con lo que más se vinculaba el futuro de Norberto Araujo era Sport Boys. Sin embargo, el equipo peruano “se cansó” de esperarlo y ya hace pocas horas anunció a Jaime de la Pava como su nuevo entrenador. El ‘Beto’ tampoco le faltarían opciones en LigaPro.

Norberto Araujo se va de Deportivo Cuenca. (Foto: Imago)

Araujo se va dejando a Deportivo Cuenca clasificado al repechaje de la Copa Sudamericana y con una importante expectativa para 2026. No obstante, ahora el proyecto debe reestructurarse teniendo al mando a Jorge Célico, que también busca revancha en Ecuador.

Publicidad

Publicidad

Los números de Norberto Araujo en Deportivo Cuenca en esta temporada

ver también Independiente del Valle pasa la escoba y dice adiós a estos jugadores, pese a que fueron campeones

En toda la temporada 2025, Norberto Araujo dirigió a Deportivo Cuenca en 42 partidos, entre todas las competencias. Su equipo ganó 18 encuentros, empató 8 y terminó perdiendo 16. Estuvo muy cerca de llevar al Cuenca a la final de la Copa Ecuador y regresarlo a Copa Libertadores.

Encuesta¿Quién pierde más con esta salida? ¿Quién pierde más con esta salida? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Norberto Araujo dejó de ser director técnico de Deportivo Cuenca este 24 de diciembre.

dejó de ser director técnico de este 24 de diciembre. El entrenador Jorge Célico fue confirmado como el reemplazo oficial para la temporada 2026.

fue confirmado como el reemplazo oficial para la temporada 2026. El técnico Norberto Araujo registró 18 victorias en 42 partidos dirigidos durante el año 2025.

Publicidad