Liga de Quito y Emelec van por el mismo jugador ¿a quién elegirá?

Emelec y Liga de Quito buscan un nuevo defensor central y ambos estarían interesados en el mismo jugador para el segundo semestre.

Emelec y Liga de Quito son de los grandes que en este primer semestre de LigaPro no han tenido un buen rendimiento, por lo que van a ir por fichajes. Lo sorpresivo es que nuevamente ambos van por el mismo jugador.

Luis Caicedo, defensa central recientemente declarado como agente libre, estaría en planes de Liga y Emelec. Para albos y azules es prioritario un nuevo zaguero.

Este 2026 jugó apenas siete partidos, lo curioso es que antes de haberse ido a Bolivia ya jugó en Emelec en el 2025. Con los azules completó apenas 12 encuentros en el año.

Su mejor etapa fue en el Delfín SC jugando más de 70 partidos con los mantenses, lo curioso es que tuvo dos pasos por el club boliviano antes de quedar libre.

Al conocerse la noticia, los hinchas de ambos clubes señalaron que Caicedo no está para llegar como titular, más solo como un alternante. Emelec podría perder a Stalin Valencia por una oferta europea, mientras que en Liga se iría Allala por rendimiento.

Los 3 fichajes que busca Liga de Quito

De acuerdo con la información de Mr.OFFSIDER, Liga de Quito va por 3 fichajes para después del Mundial 2026. El club estaría muy interesado en el fichaje de Jhojan Julio y Carlos Gruezo. Ambos jugadores que pasaron por LDU podrían dejar México y regresar al club. El otro fichaje dependería de las salidas.

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Luis Caicedo – Always Ready

En resumen