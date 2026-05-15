El defensa ecuatoriano Félix Torres podría regresar al fútbol ecuatoriano luego de más de diez años y dos Mundiales.

Félix Torres podría ser el siguiente ecuatoriano en dar el salto de regreso al fútbol ecuatoriano luego del Mundial 2026. El defensor del Inter de Porto Alegre está en planes de un grande de LigaPro.

Según medios locales, Barcelona SC tiene en planes a Félix Torres para sumarlo luego de la Copa del Mundo. Los amarillos buscan con urgencia la contratación de un defensor central.

Félix Torres mantiene su contrato vigente con el Inter de Porto Alegre de Brasil pero con seis meses restantes podría ser su última chance para venderlo antes que se vaya gratis.

Barcelona podría tener un ingreso importante con la venta de Álex Rangel a Brasil, con al menos tres equipos interesados en el ecuatoriano. Su venta dejaría al menos dos millones de dólares.

No es el único ecuatoriano del exterior que ha entrado en planes de Barcelona, ya hace semanas sonó también interesados en Robert Arboleda. El defensor tiene ofertas de Brasil cuyos salarios son considerablemente superiores.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Félix Torres dejó Barcelona hace cerca de diez años.

En resumen