Enner Valencia no estará con Ecuador para esta doble jornada de Eliminatorias y será una baja muy delicada para el equipo de Félix Sánchez por su gran momento goleador. Sin embargo, sin el nueve tricolor el equipo nacional no la pasó mal en la pasada Eliminatoria, donde jugó 6 partidos sin su hoy capitán.

En la pasada Eliminatoria rumbo al mundial de Qatar 2022, Enner Valencia se perdió 6 partidos con la Selección de Ecuador. El balance fue muy positivo para el equipo nacional que consiguió 4 victorias, 1 empate y 1 derrota sin el nueve de Internacional. Esos triunfos fueron alcanzados ante Chile, Venezuela, Colombia y Bolivia.

Contra Perú camino a Qatar 2022, Enner Valencia se perdió los dos partidos con la Selección de Ecuador, en el primero en Quito se registró una derrota para ‘La Tri’ de 2a1. Mientras que para el encuentro en tierras Inca, el delantero no estuvo disponible por acumulación de tarjetas y se registró un empate de 1×1.

Para la clasificación a Qatar 2022, Enner Valencia solo se perdió 2 partidos por lesión, 2 fueron por acumulación de tarjetas y 2 por Covid-19. El delantero es el goleador histórico de ‘La Tri’ y ahora Félix Sánchez no lo tendrá disponible para dos encuentros claves en los que quiere sumar 6 puntos y así treparse a las primera posiciones.

En el pasado camino sin los partidos en los que Enner Valencia no estuvo disponible, la Selección de Ecuador marcó 14 goles (6 de ellos en solo partido vs Colombia) para esta Eliminatoria, el delantero aún no ha marcado y en total ‘La Tri’ solo lleva 4 tantos a favor.

¿Qué jugadores lo van a reemplazar?

Hay tres candidatos para ocupar el lugar de Enner Valencia en la Selección de Ecuador. Los candidatos para quedarse con un lugar son Leonardo Campana, Jordy Caicedo y Kevin Rodríguez. Féliz Sánchez saldría con dos delanteros en ataque como es su habitual esquema, pero aún no está claro que nombres serían los titulares.

Ecuador pierde a su último goleador en Venezuela

El partido ante Venezuela también es una puerta de revancha para la Selección de Ecuador que perdió en las Eliminatorias anteriores contra la ‘Vinotinto’. En aquel encuentro, fue Enner Valencia, de penal, quien convirtió el tanto que adelantaba a ‘La Tri’ en aquel momento. Los de Gustavo Alfaro, DT en aquel entonces, terminaron perdiendo con un recordado error de Moisés Ramírez en el final.

También deja libre la cinta de capitán

La baja de Enner Valencia también deja a la Selección de Ecuador sin su capitán. La cinta ha quedado libre y lo más probable es que ante Venezuela sea ocupada Moisés Caicedo, a quien Enner ya le dio la cinta en otra ocasión, o por Alexander Domínguez, un histórico que al final puede ser titular y debutr con Félix Sánchez, en la ‘La Tri’. Quien ocupará la cinta de capitán se conocerá pocos minutos antes del encuentro.