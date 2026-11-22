Un ex jugador de Liga de Quito acusó que algunos de sus compañeros de la temporada 2015 se "vendieron a Emelec" antes de la final.

Más de una década después, la final del campeonato ecuatoriano 2015 entre Emelec y Liga de Quito vuelve a ser noticia. Jonatan Álvez, delantero en ese entonces de Liga, acusó que sus compañeros de ese entonces “se vendieron”.

“En la final se vendieron todos, la gente no sabía, pero ya había jugadores de Liga que Emelec ya había comprado (…) A mí también me intentaron comprar, eso a la larga se termina descubriendo. Todo el mundo dice que uno queda dolido por una final, o sea, no tiene gracia jugar así”, dijo Álvez en charlas con Mateo González de Pasión Torera.

“Querer perder una final o ganar un título comprando los jugadores, o sea, capaz que pasa en otros clubes y todo eso, pero creo que a mí me sorprendió, uno aparte de jugar por plata juega por ganar cosas”, cerró.

Justamente reveló que luego de la temporada 2015, Emelec le ofreció un año de contrato, el mismo que terminó declinando para llegar a Barcelona, dónde fue campeón nacional 2016.

Emelec ganó 3-1 en el Jocay de Manta mientras que en el Rodrigo Paz Delgado hubo empate sin goles, así los de Omar De Felippe fueron campeones y obtuvieron el tricampeonato.

El único jugador de Liga de Quito que fue a Emelec en el año 2016

Holger Matamoros fue el único jugador que dejó Liga de Quito en el 2015 para ser jugador de Emelec en el siguiente año. Además de Matamoros y Álvez, no se conocen de otros que recibieron ofertas de Emelec.

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