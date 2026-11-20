Ricardo Adé podría dejar Liga de Quito, pero pese a los rumores del Macará de Ambato, se iría a otro grande de LigaPro para el 2027.

Liga de Quito sigue sin decidir que hará con Ricardo Adé, el defensor central haitiano sonó para Macará pero ahora hay otro grande que lo quisiera fichar dentro de la misma LigaPro.

Según Luis Miguel Delgado, Ricardo Adé podría ser nuevo jugador de Barcelona SC para el 2027. Los ‘toreros’ buscan un central y la experiencia del haitiano sumado a su deseo de salir de Liga haría posible.

Liga le renovó el contrato a Adé hasta diciembre 2027, por lo que los ‘albos’ tendrán que negociar con Barcelona. Liga, indiferente de esta operación, buscará un nuevo defensor central.

Hasta hace poco se hablaba que Ricardo Adé sería intercambiado por Liga con Macará y llegaría el defensor José Marrufo. El central venezolano es una de las piezas claves del Macará sub campeón 2026.

Ricardo Adé llegó a Ecuador en el 2022, fue campeón nacional con Aucas y luego bicampeón con Liga, además de sumar una Supercopa Ecuador y una Copa Sudamericana.

Las estadísticas de Ricardo Adé en esta temporada

El defensor de ya 36 años en esta temporada jugó un total de 38 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Aparte del bajón de nivel, también se reporta que el jugador tendría malestar por la falta de minutos.

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Ricardo Adé – Liga de Quito. Foto: Getty.

En resumen