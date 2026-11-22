Jonatan Álvez fue goleador de Barcelona y Liga de Quito y ahora reveló que otro grande de LigaPro ofertó por el delantero uruguayo.

Uno de los delanteros más destacados de los últimos años en el fútbol ecuatoriano es sin duda Jonatan Álvez. Goleador en dos grandes y campeón dos veces con Barcelona SC, ahora el uruguayo reveló que recibió la oferta de un tercer grande del país.

En charlas con el periodista Mateo González de Pasión Torera, Jonatan Álvez contó que Emelec lo quiso comprar luego de la temporada 2015. El delantero prefirió irse a Barcelona SC.

“Emelec me ofrecía más plata pero solo un año de contrato, Barcelona SC me ofreció menos pero más años de contrato, por lo que me la jugué”, al final todo le resultó a Álvez.

Jonatan Álvez fichó por Barcelona SC en el 2016, fue el goleador del club y del torneo y fue campeón nacional, en el 2017 fue semifinalista de la Copa Libertadores de América.

A Barcelona también le resultó el negocio ya que en el 2018 lo vendió al fútbol brasileño por millones. En el 2020 regresó y volvió a ser campeón nacional con Barcelona.

Los clubes en los que estuvo Jonatan Álvez

Jonatan Álvez fue goleador de Danubio de Uruguay, llegó a Liga de Quito donde era titular pero salió por indisciplina con el DT de turno, en el 2016 fue campeón y luego pasó al Inter de Porto Alegre, Atlético Nacional de Colombia hasta regresar al país.

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Jonathan Alvez confesó: “Fue por tema de contrato. Emelec me ofrecía un año y Barcelona me ofrecía tres. Emelec era más plata, Barcelona era menos plata, pero eran más años de contrato y Emelec me ofrecía buena plata, pero era un año nomás y me la jugué"… pic.twitter.com/XeLoyUmnUZ — Ecuagol (@ECUAGOL) November 22, 2026

Jonatan Álvez – Barcelona SC 2017. Foto: Getty.

En resumen

Jonatan Álvez reveló que recibió una oferta formal de Emelec tras la temporada 2015 .

reveló que recibió una oferta formal de tras la temporada . Tres años de contrato ofreció Barcelona SC , mientras Emelec propuso solo un año .

de contrato ofreció , mientras propuso solo . Dos títulos nacionales conquistó el delantero uruguayo con Barcelona SC en 2016 y 2020.