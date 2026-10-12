Félix Sánchez Bas tiene nueva Selección, tras su paso por Ecuador

Sánchez Bas tuvo una mala salida de la Selección de Ecuador, y ahora el DT volverá a probar suerte con otro equipo.

Este lunes 12 de octubre de 2026 se confirmó que el ex entrenador de la Selección de Ecuador, Félix Sánchez Bas, tendrá un nuevo equipo para seguir su carrera. El DT vuelve a probar suerte en selecciones y buscará rendir y ser protagonista en Asia.

Félix Sánchez Bas es el nuevo DT de la Selección de Baréin. El DT que ya tiene historia en Qatar, tratará de marcar un nuevo ciclo en Asia y llevar a la selección a su primer mundial. Bareín es la tercera selección de Sánchez Bas, tras su paso por Ecuador y Qatar.

Con la Selección de Ecuador, Sánchez Bas no tuvo un mal rendimiento, pero siempre se le reclamó el juego que presentaba el equipo y ciertos nombres en sus convocatorias. El DT justamente se fue tras jugar su mejor partido en la Copa América.

Bareín está lejos de ser una selección del nivel de Ecuador o hasta Qatar, por lo cual, es un reto muy importante para el entrenador español. Sánchez Bas estaba dirigiendo el Al Sadd, hasta que finalmente lo cesaron del cargo y ahora llegó a esta selección.

Sánchez Bas tiene nuevo equipo, tras su paso por Ecuador. (Foto: GettyImages)

A Ecuador tampoco es que le ha ido muy bien tras la salida de Sánchez Bas. El equipo nacional contrató a Beccacece y fracasó en el Mundial. Posteriormente ha llegado Marcelo Gallardo, quien todavía no tiene muchos entrenamientos y perdió los 3 primeros amistosos.

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Los números de Félix Sánchez Bas con Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Félix Sánchez Bas dirigió un total de 19 partidos entre todas las competencias. Ganó 10 partidos, perdió 6 y empató 3. Estuvo muy cerca de eliminar a Argentina en los cuartos de final del Mundial, donde se quedó fuera en penales.

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