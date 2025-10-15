Este miércoles 15 de octubre de 2025 se confirmó que Félix Sánchez Bas fue despedido del Al Sadd, después de más de 1 año en el cargo. El ex DT de la Selección de Ecuador dejó el cargo, tras los malos resultados, y ahora no tiene trabajo. Pero, ese despido le gustó a un jugador de Ecuador.

En la Selección de Ecuador, Félix Sánchez Bas era el DT cuando sucedió una gran polémica con Gonzalo Plata y Robert Arboleda. El entrenador optó por no llevarlos a la Copa América y ahora su despido en Catar le terminó gustando a Gonzalo Plata.

En redes sociales, se vio como Gonzalo Plata dio “me gusta” al comunicado de despido de Félix Sánchez Bas y respondió con emojis de aplausos. El entrenador español y el jugador ecuatoriano no terminaron en los mejores términos, ya que cuando el DT llegó a Catar al Al Sadd, Plata decidió salir y terminó en Flamengo.

Después del mundial de Qatar 2022 a Félix Sánchez no le ha ido como esperaba. El entrenador asumió como DT de la Selección de Ecuador, pero no dio los números esperados y el salto de calidad pedido y decidió renunciar por el clima hostil que se le generó.

La reacción de Plata al despido de Sánchez Bas. (Foto: Captura de pantalla)

Si Félix Sánchez Bas fuera aún DT de la Selección de Ecuador se ve como poco probable que Gonzalo Plata siguiera jugando con ‘La Tri’. El futbolista ecuatoriano regresó al equipo nacional tras varios meses y por decisión de Sebastián Beccacece.

Los números de Félix Sánchez Bas en la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Félix Sánchez Bas jugó un total de 19 partidos entre amistosos, Eliminatorias y Copa América. El DT ganó 10 partidos, empató 3 y terminó perdiendo 6. Esto hizo que el entrenador salga tras la Copa América, por las duras críticas de los hinchas.

La polémica de Gonzalo Plata con la Selección de Ecuador

Previo a la Copa América 2024, Gonzalo Plata junto a Robert Arboleda y otros jugadores fueron vistos en un Night Club. Esto hizo que Félix Sánchez excluya a algunos del torneo CONMEBOL. El entrenador español fue tajante sobre la conducta de ciertos futbolistas.

