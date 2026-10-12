Arteta reveló la peor noticia con la actualidad de Piero Hincapié. El ecuatoriano preocupa a todos con su lesión.

Piero Hincapié está viviendo una muy mala temporada en Arsenal, por culpa de las lesiones y la irregularidad. El tricolor perdió el puesto de titular, por un mal comienzo, pero no se ha podido recuperar por culpa de las lesiones. Ahora llega una nueva molestia.

Tras el partido ante Leeds se confirmaron las peores noticias con Piero Hincapié, puesto que, en el “enfriamiento” del partido el tricolor acusó un dolor en el tobillo. Tal fue la molestia, que el defensa tuvo que marcharse en la espalda de un compañero.

Arteta no solo confirmó que Hincapié se lesionó sino que también Zubimendi: “Necesitamos evaluarlos hoy. Tienen más pruebas para ver en qué estado están y tendrán un plazo para saber cuánto tiempo estarán fuera. Ambos se perderán el partido de mañana, eso está claro“, comentó el DT.

Por lo cual, el central ecuatoriano ya no estará contra el Lille en la Champions League y es sería duda para jugar contra el Nottingham Forest en la Premier League el próximo fin de semana. Los exámenes determinarán cuando vuelve a jugar Hincapié.

Piero Hincapié viene pasando por problemas musculares y ahora hasta su tobillo es una preocupación incluso para Marcelo Gallardo. El central se perdió la fecha FIFA con Ecuador y por eso ahora mismo vuelve a ser duda para jugar con ‘La Tri’.

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Las estadísticas de Piero Hincapié en esta temporada

Piero Hincapié en esta temporada ha jugado con Arsenal un total de 5 partidos, entre todas las competencias. Números muy bajos para uno de los jugadores que fue de los más utilizados con Arteta en la temporada anterior. Ha sumado en cancha un total de 160′ minutos.

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