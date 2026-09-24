Franklin Salas va de frente y critica duramente a Marcelo Gallardo y a Ecuador: “no pasaba nada…”

Salas le pega donde más duele a Gallardo y a la Selección de Ecuador.

El histórico jugador de Liga de Quito y de la Selección de Ecuador, Franklin Salas, no dudó en mandarle un contundente mensaje a Gallardo y a todo su equipo, por cómo jugaron ante Corea del Sur. El ahora periodista cuestionó directamente la falta de liderazgo en ‘La Tri’.

Salas cuestionó que los jugadores de Ecuador se hayan mostrado casi “indiferentes” a cómo estaba el partido ante Corea del Sur y los goles que venían recibiendo. El ‘Mago’ pidió más liderazgo y hasta carácter al equipo de Marcelo Gallardo.

“No encuentro líderes en Ecuador. Después de cada gol de Corea del Sur no pasaba nada. No vi una p…, un reclamo, alguien despertando al equipo. Pacho, mascando su chicle, solo miraba y parecía preguntarse entre sí: ‘¿Qué nos pasa?‘”, comentó en la Radio Redonda.

William Pacho salió como capitán de Ecuador en este partido, pero no es la primera vez que los “referentes” de la Selección tricolor reciben estos cuestionamientos. Lo mismo sucedió en el Mundial 2026, donde algunos quedaron expuestos.

Pacho fue el capitán y titular de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Se espera que Marcelo Gallardo y los jugadores de Ecuador le logren dar la vuelta a este mal momento y también a todos los cuestionamientos que han llegado. No fue el mejor estreno para muchos tricolores y para el DT que también inicia su camino como seleccionador.

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Los dos siguientes partidos de la Selección de Ecuador

Así quedó el calendario de Ecuador para los amistosos de la fecha FIFA:

Ecuador vs Japón (1/10)

Ecuador vs Nueva Zelanda o Panamá (5/10)

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En síntesis