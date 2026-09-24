Tras la goleada ante Corea del Sur: Marcelo Gallardo le dedicó palabras a este jugador de Ecuador

Gallardo le dedicó unas palabras a este jugador de Ecuador, tras la derrota contra Corea del Sur.

La goleada contra la Selección de Corea del Sur no fue del todo mala para Gallardo. El entrenador dio la cara y prometió varios cambios en la Selección para los siguientes partidos. Además, el ‘Muñeco’ también le dedicó palabras a un jugador de ‘La Tri’.

En la rueda de prensa, post derrota contra Corea del Sur, Marcelo Gallardo salió a reconocer el debut de Juan Riquelme Angulo. El joven delantero ecuatoriano debutó con ‘La Tri’ y usó también el histórico número de Enner Valencia, el 13. El DT le dedicó estas palabras.

“Me pareció auspicioso el debut de Juan Riquelme Angulo“, avisó Gallardo. El joven delantero debutó con la mayor de Ecuador al minuto 67′ y tuvo ciertos buenos momentos durante el encuentro. Por lo cual, es probable que vaya sumando más minutos más adelante.

Para muchos, Riquelme Angulo es considerado el goleador del futuro de Ecuador. El joven futbolista fue comprado ya por el Sunderland, y se espera que también debute en la Premier League en los próximos meses. En Ecuador fue su primera convocatoria con la mayor.

Angulo debutó con la 13. (Foto: @Mr.OFF)

El primer delantero titular de Ecuador fue Jordy Caicedo, no obstante, el goleador de Huracán se quedó muy lejos del área rival y a diferencia de otros jugadores, no se podía asociar en ataque. Justamente fue en lugar de Caicedo, que Riquelme Angulo hizo su debut.

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¿Cuándo es el siguiente partido de Ecuador?

El siguiente partido de la Selección de Ecuador será el próximo jueves, 1 de octubre de 2026. El ‘Muñeco’ hará varios cambios y aunque Riquelme Angulo podría tener minutos, de momento, no se ve probable que sea como el delantero titular.

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