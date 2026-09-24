El apodo que le pusieron Marcelo Gallardo desde Argentina tras la primera derrota con Ecuador

Pasó de los elogios a las burlas en minutos. Descubre el insólito apodo que le pusieron a Marcelo Gallardo desde Argentina tras caer ante Ecuador.

Empezó la era de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador y desde Argentina no dejaron pasar la derrota por goleada en el partido amistoso contra Corea del Sur. Incluso, en uno de los programas argentinos más famosos le pusieron un apodo para… ¿Burlarse con buen humor?

Gallardo había dicho que el partido contra Corea del Sur del 24 de septiembre era “demasiado pronto para volcar ideas”. Dicho y hecho. Después de un primer tiempo que terminó 0-0, llegó la noche para Ecuador, metafóricamente hablando, con tres goles recibidos.

Oh Hyeon-gyu abrió el marcador con un remate de larga distancia que se desvió en Jackson Prozo. Luego, la estrella Heung-Min Son marcó un golazo de tiro libre y la goleada la cerró Lee Dong-gyeong con el 3-0 final. Desde Argentina iban a reacconar a la primera derrota de Marcelo Gallardo con Ecuador.

El apodo a Marcelo Gallardo desde Argentina tras la primera derrota con Ecuador

Gallardo en Corea del Sur vs. Ecuador. (Foto: Getty)

En el programa ‘F90’, de ESPN Argentina, empezaron hablar del debut con derrota de Diego Forlán en Urugay y Gallardo en Ecuador cuando de un momento a otro el periodista Diego ‘Chavo’ Fucks apareció con un apodo para ‘El Muñeco’: “Una derrota dura del comentarista”. El comunicador argentino hizo referencia al último trabajo que tuvo Marcelo Gallardo comentado en ESPN el Mundial 2026 antes de asumir como técnico del seleccionado ecuatoriano.

¿Cuándo es el segundo partido de la Selección de Ecuador con Marcelo Gallardo?

El próximo partido de la Selección de Ecuador bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo podría representrle un paso a la final del torneo amistoso Copa Kirin. El combinado ecuatoriano enfrentará a Japón en semifinal de esta competición el jueves primero de octubre a las 5:10 A.M. (hora ecuatoriana).

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