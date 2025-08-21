Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

Fue campeón de todo en Europa y sería invitado a la Noche Amarilla 2026 de Barcelona

Barcelona SC ya piensa en la Noche Amarilla 2026 y los amarillos piensan en un campeón de Europa durante varias temporadas.

Por Gustavo Dávila

El crack que llegaría para la Noche Amarilla de Barcelona 2026
El crack que llegaría para la Noche Amarilla de Barcelona 2026

Barcelona SC piensa ya en la siguiente Noche Amarilla según medios locales, y la idea de los ‘toreros’ es llevar el amistoso de presentación a otro partido. Lo sorpresivo es que ya tendrían avanzado al crack invitado.

Según Ufredo Borbor, Zlatan Ibrahimovic sería la estrella invitada para la presentación del plantel y la idea del club es no solo disputar una Noche Amarilla en Guayaquil, sino también en Estados Unidos.

Este año, Barcelona no tuvo Noche Amarilla con invitado internacional y se decidió hacer un homenaje para varias estrellas y glorias pasadas. Para el siguiente año se espera retomar esta costumbre

Cracks como Ronaldinho, Kaká, Carlos Tévez y Diego Forlán estuvieron en el Monumental de Guayaquil en los años anteriores. Se sabe que muchos son también gestionados por sponsors.

¡De top Mundial! El nuevo salario que el Chelsea le prepara a Moisés Caicedo

ver también

¡De top Mundial! El nuevo salario que el Chelsea le prepara a Moisés Caicedo

Zlatan Ibrahimovic sería invitado a la Noche Amarilla 2026.

Zlatan Ibrahimovic sería invitado a la Noche Amarilla 2026.

Sebastián Beccacece escuchó a los hinchas y confirman un inédito convocado a la Selección de Ecuador

ver también

Sebastián Beccacece escuchó a los hinchas y confirman un inédito convocado a la Selección de Ecuador

Más allá del palmarés del delantero sueco campeón con el Barcelona, el Milán, el Manchester United entre otros, los hinchas de Barcelona reclamaron que el club esté pensando en amistosos 2026 mientras en la LigaPro actual no encuentran rendimiento.

Publicidad

¿Qué es la Noche Amarilla en Ecuador?

La Noche Amarilla es un amistoso internacional organizado por Barcelona SC. El club amarillo presenta a su plantilla de la temporada y desde hace siete años lo hacen invitando a un crack mundial retirado. El último en hacerlo fue Sergio Aguero en el 2023.

Los invitados que Barcelona SC ha tenido en la Noche Amarilla

Hasta la fecha son ocho cracks mundiales con experiencia en los grandes clubes de Europa y Sudamérica los que han estado presentes en el Monumental de Guayaquil. Estos son: Ronaldinho, Forlán, Kaká, Carlos Tévez, Alessandro Del Piero, Sergio Aguero, Javier Mascherano y Andrea Pirlo.

Hernán Barcos define su futuro para el 2026 ¿deja Alianza Lima por Liga de Quito?

ver también

Hernán Barcos define su futuro para el 2026 ¿deja Alianza Lima por Liga de Quito?

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Deportivo Quito sorprende a Barcelona SC y lo vence en la Noche Amarilla 2025
Fútbol de Ecuador

Deportivo Quito sorprende a Barcelona SC y lo vence en la Noche Amarilla 2025

¿Con Messi? Barcelona SC estaría preparando una fiesta histórica para sus 100 años
Fútbol de Ecuador

¿Con Messi? Barcelona SC estaría preparando una fiesta histórica para sus 100 años

La fortuna que ingresó Barcelona por la Noche Amarilla 2025
Fútbol de Ecuador

La fortuna que ingresó Barcelona por la Noche Amarilla 2025

VIDEO | ¡Nuevo golazo de Moisés Caicedo en el Chelsea!
Fútbol de Ecuador

VIDEO | ¡Nuevo golazo de Moisés Caicedo en el Chelsea!

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo