Fue campeón de todo en Europa y sería invitado a la Noche Amarilla 2026 de Barcelona

Barcelona SC piensa ya en la siguiente Noche Amarilla según medios locales, y la idea de los ‘toreros’ es llevar el amistoso de presentación a otro partido. Lo sorpresivo es que ya tendrían avanzado al crack invitado.

Según Ufredo Borbor, Zlatan Ibrahimovic sería la estrella invitada para la presentación del plantel y la idea del club es no solo disputar una Noche Amarilla en Guayaquil, sino también en Estados Unidos.

Este año, Barcelona no tuvo Noche Amarilla con invitado internacional y se decidió hacer un homenaje para varias estrellas y glorias pasadas. Para el siguiente año se espera retomar esta costumbre

Cracks como Ronaldinho, Kaká, Carlos Tévez y Diego Forlán estuvieron en el Monumental de Guayaquil en los años anteriores. Se sabe que muchos son también gestionados por sponsors.

ver también ¡De top Mundial! El nuevo salario que el Chelsea le prepara a Moisés Caicedo

Zlatan Ibrahimovic sería invitado a la Noche Amarilla 2026.

ver también Sebastián Beccacece escuchó a los hinchas y confirman un inédito convocado a la Selección de Ecuador

Más allá del palmarés del delantero sueco campeón con el Barcelona, el Milán, el Manchester United entre otros, los hinchas de Barcelona reclamaron que el club esté pensando en amistosos 2026 mientras en la LigaPro actual no encuentran rendimiento.

Publicidad

Publicidad

¿Qué es la Noche Amarilla en Ecuador?

La Noche Amarilla es un amistoso internacional organizado por Barcelona SC. El club amarillo presenta a su plantilla de la temporada y desde hace siete años lo hacen invitando a un crack mundial retirado. El último en hacerlo fue Sergio Aguero en el 2023.

Los invitados que Barcelona SC ha tenido en la Noche Amarilla

Hasta la fecha son ocho cracks mundiales con experiencia en los grandes clubes de Europa y Sudamérica los que han estado presentes en el Monumental de Guayaquil. Estos son: Ronaldinho, Forlán, Kaká, Carlos Tévez, Alessandro Del Piero, Sergio Aguero, Javier Mascherano y Andrea Pirlo.