Sebastián Beccacece escuchó a los hinchas y confirman un inédito convocado a la Selección de Ecuador

Parece que Sebastián Beccacece tomó en cuenta las recomendaciones de los hinchas y habrá un inédito convocado para enfrentar a Argentina y Paraguay por la Selección de Ecuador en el cierre de Eliminatorias.

Según el medio Teradeportes, Miguel Parrales será convocado a la Selección de Ecuador como alternativa de los delanteros. El goleador de Barcelona SC es uno de los más solicitados por la hinchada desde hace meses.

Enner Valencia lleva cinco meses sin marcar goles a nivel de clubes, Kevin Rodríguez lleva un gol en un año y Miguel Parrales es el delantero que viene con mayor rodaje en minutos y goles.

Con esto se siguen confirmando nombres que podrían estar en la doble fecha, otros son como Nilson Angulo y Alan Minda, así como los regulares Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán.

Miguel Parrales – Barcelona

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas el próximo mes de septiembre, cuando enfrente primero a Paraguay como visitante, y después a Argentina en condición de local.

Ecuador ya está clasificado al mundial de 2026

La Selección de Ecuador ya clasificó para el mundial de 2026. Después de eliminatorias, se comenzará un proceso de partidos amistosos contra rivales como México, Estados Unidos y Canadá. ‘La Tri’ necesita triunfos para tratar de entrar al bombo 2 del sorteo del mundial.