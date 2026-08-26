Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LigaPro

Fuerte denuncia: Aseguran que no habrá descensos en LigaPro para beneficiar a este club

La LigaPro podría cancelar los descensos de los equipos de esta temporada, pero denuncian que sería para beneficiar a un equipo.

Fuerte denuncia: Aseguran que no habrá descensos en LigaPro para beneficiar a este club
Fuerte denuncia: Aseguran que no habrá descensos en LigaPro para beneficiar a este club

Una alarmante información trasciende desde los medios sobre el fútbol ecuatoriano y es que reportan que por presiones externas y para beneficiar a un club, no habría descensos en LigaPro este año.

Según cuenta el periodista Camilo Taufic, este año habrá presiones desde las FFAA a LigaPro para que este año no hayan descensos para evitar que El Nacional baje a Segunda Categoría.

+ Seguinos en

Pese a que el objetivo es eliminar descensos en LigaPro Serie B, la medida afectaría a la LigaPro Serie A ya que para mantener el mismo número de participantes, deben anularse los descensos en primera.

El Nacional está sumido en una crisis administrativa sin precedentes en su historia, con deudas a acreedores que no han podido cancelar y varios meses de atrasos en su salario.

Por ahora no hay pronunciamento oficial de LigaPro y el periodista no ha salido a ampliar o desmentir la información. El objetivo sería darle más tiempo a El Nacional para que la nueva directiva (post elecciones) pueda solucionar los problemas.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones