Una alarmante información trasciende desde los medios sobre el fútbol ecuatoriano y es que reportan que por presiones externas y para beneficiar a un club, no habría descensos en LigaPro este año.
Según cuenta el periodista Camilo Taufic, este año habrá presiones desde las FFAA a LigaPro para que este año no hayan descensos para evitar que El Nacional baje a Segunda Categoría.
Pese a que el objetivo es eliminar descensos en LigaPro Serie B, la medida afectaría a la LigaPro Serie A ya que para mantener el mismo número de participantes, deben anularse los descensos en primera.
El Nacional está sumido en una crisis administrativa sin precedentes en su historia, con deudas a acreedores que no han podido cancelar y varios meses de atrasos en su salario.
Por ahora no hay pronunciamento oficial de LigaPro y el periodista no ha salido a ampliar o desmentir la información. El objetivo sería darle más tiempo a El Nacional para que la nueva directiva (post elecciones) pueda solucionar los problemas.
Que gravísimo lo que comenta @camilin86, y peor aún si esto llegase a ser cierto. “No habría descenso de El Nacional por pedido de las FFAA al gobierno.— Sebastián Núñez Alvarado (@SebastiaNunezA) August 25, 2026
Claro está, ya no sorprendería nada si es que esto pasa, lo único que ocurriría es que esta Liga Pro siga perdiendo… pic.twitter.com/L3aCKYqAMu