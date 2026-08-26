La LigaPro podría cancelar los descensos de los equipos de esta temporada, pero denuncian que sería para beneficiar a un equipo.

Una alarmante información trasciende desde los medios sobre el fútbol ecuatoriano y es que reportan que por presiones externas y para beneficiar a un club, no habría descensos en LigaPro este año.

Según cuenta el periodista Camilo Taufic, este año habrá presiones desde las FFAA a LigaPro para que este año no hayan descensos para evitar que El Nacional baje a Segunda Categoría.

Pese a que el objetivo es eliminar descensos en LigaPro Serie B, la medida afectaría a la LigaPro Serie A ya que para mantener el mismo número de participantes, deben anularse los descensos en primera.

El Nacional está sumido en una crisis administrativa sin precedentes en su historia, con deudas a acreedores que no han podido cancelar y varios meses de atrasos en su salario.

Por ahora no hay pronunciamento oficial de LigaPro y el periodista no ha salido a ampliar o desmentir la información. El objetivo sería darle más tiempo a El Nacional para que la nueva directiva (post elecciones) pueda solucionar los problemas.

Que gravísimo lo que comenta @camilin86, y peor aún si esto llegase a ser cierto. “No habría descenso de El Nacional por pedido de las FFAA al gobierno.



Claro está, ya no sorprendería nada si es que esto pasa, lo único que ocurriría es que esta Liga Pro siga perdiendo… pic.twitter.com/L3aCKYqAMu — Sebastián Núñez Alvarado (@SebastiaNunezA) August 25, 2026