¡En plena fecha FIFA! Emelec se hizo con el fichaje de dos jugadores para jugar la LigaPro

Durante la fecha FIFA, Emelec fichó a dos nuevos jugadores para jugar en la LigaPro.

Durante la fecha FIFA se reveló que Emelec ya se movió en el mercado de fichajes y ya empezó a trabajar en la temporada 2027. El ‘Bombillo’ ya no quiere que nuevamente se le escapen figuras y ahora estuvo muy rápido para contratar a nuevos jugadores.

Los dos nuevos jugadores que habría fichado Emelec para la siguiente temporada, son dos futbolistas que estuvieron jugando en Quito en esta temporada, de acuerdo a la revelación de Polo Wila en Radio Diblu. El ‘Bombillo’ ya piensa en la siguiente temporada.

Ambos jugadores llegarían para reforzar un club que en la temporada 2027 tiene nuevamente la obligación de pelear en lo más alto del campeonato ecuatoriano. Ya en estos últimos años ha estado inmerso en la pelea por no descender y ahora necesita volver arriba.

Emelec sigue de cerca también a otro seleccionado sudamericano para la próxima temporada. A diferencia de otros años, el club sí está pudiendo fichar y moverse en el mercado. Sin embargo, es en la cancha donde le están faltando esos resultados.

Emelec ya tiene dos fichajes atados. (Foto: GettyImages)

Se espera que como Emelec, varios equipos de la LigaPro se muevan en el mercado y sigan buscando a nuevos jugadores. En la temporada 2027, se compite con un nuevo formato de torneo, por lo cual, hay grandes expectativas en los clubes por pelear el título.

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La tabla de posiciones de la LigaPro

Ahora mismo Emelec está peleando en el cuadrangular final de la LigaPro para entrar a Copa Sudamericana en 2027. El club busca el fichaje de varios jugadores, pero podrá ser más atractivo siempre y cuando consiga jugar un torneo internacional en la siguiente temporada.

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