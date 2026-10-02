Emelec va por un seleccionado sudamericano para el 2027

Emelec ya piensa en fichajes para el 2027 y uno de sus jugadores elegidos sería un seleccionado sudamericano.

Emelec ya empieza a moverse pensando en la temporada 2027 y tendría en la mira a un delantero de selección sudamericana. El atacante, que estuvo cerca de disputar el último Mundial con su país, aparece como una de las opciones que analiza el conjunto eléctrico para reforzar su plantilla.

Se trata de Bruno Miranda, delantero boliviano de 28 años que actualmente pertenece a Bolívar y también forma parte de la Selección de Bolivia. El atacante viene teniendo protagonismo tanto a nivel de clubes como con la ‘Verde’, por lo que nuevamente habría despertado interés en la LigaPro.

El posible traspaso de Miranda rondaría los 600.000 dólares, una cifra que Emelec tendría que analizar para intentar concretar su llegada. El delantero es además un jugador habitual en Bolívar y cuenta con continuidad durante la presente temporada.

En lo que va del año, Miranda registra 13 goles y 2 asistencias en 23 partidos, números que explican el interés que habría generado desde Ecuador. Además, el boliviano ya conoce la LigaPro, por lo que no tendría que adaptarse por primera vez al fútbol ecuatoriano.

Su experiencia en Ecuador se produjo con Aucas y Mushuc Runa, clubes en los que acumuló 19 goles en 50 partidos. Ahora, Emelec podría intentar concretar su regreso al país para convertirlo en uno de sus refuerzos de cara a la temporada 2027.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz,

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