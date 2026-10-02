Néstor Lorenzo señaló al culpable de la derrota de Colombia contra Paraguay

Néstor Lorenzo dio sus impresiones luego de que la Selección de Colombia cayera contra Paraguay en un nuevo amistoso internacional.

La Selección Colombia perdió contra Paraguay en su segundo amistoso de esta fecha FIFA, los hinchas se mostraron molestos y Néstor Lorenzo señaló al culpable de la derrota contra los de Gustavo Alfaro. El DT argentino apuntó al experimento del sistema.

“Hace tiempo que queríamos probar un nuevo esquema (3 centrales) y vimos la oportunidad porque los centrales y los laterales están acostumbrados a jugar ese sistema”, empezó en rueda de prensa.

“Lo que pasa es que nos costó en la salida, nos dejamos presionar, cometimos muchos errores y jugamos con un equipo que viene de jugar un Mundial, muy aceitado, muy trabajado y que nos complicó. Reconozco que el equipo no jugó bien”, complementó.

Este ciclo de amistosos tuvo la particularidad de tener fuera a varios jugadores considerados referentes de la Selección de Colombia, el DT argentino quiso probar nuevos elementos aunque no muchos pasaron la prueba.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

La Selección Colombia cerrará esta fecha FIFA enfrentando a Perú el próximo martes 6 de octubre en Estados Unidos. Será la última oportunidad de Lorenzo para probar variantes antes de cerrar esta serie de amistosos y continuar con la renovación de la Tricolor.

Nestor Lorenzo, Colombia vs. Paraguay.