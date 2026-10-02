Colombia perdió ante Paraguay los hinchas explotan contra estos jugadores: “Son horribles”

La Selección de Colombia volvió a dejar una imagen dudosa en un amistoso internacional y los hinchas explotaron contra estos jugadores.

La Selección Colombia volvió a mostrar un rendimiento colectivo flojo en su segundo amistoso contra Paraguay después del Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo dejó dudas en su funcionamiento y los hinchas apuntaron contra varios jugadores, pidiendo cambios para los próximos partidos tras la derrota.

Los más cuestionados fueron Luis Suárez, Richard Ríos, nombres que ya habían generado críticas en el entorno de la Tricolor y y Yáser Asprilla. Suárez y Ríos con más criticas debido a su historial en Colombia.

En el caso de Luis Suárez, los aficionados cuestionaron su poca participación ofensiva en el área. Richard Ríos tampoco logró convencer en la mitad y tuvo poca influencia en la generación de juego, mientras que Yáser Asprilla tuvo algunas apariciones al comienzo, pero después se fue perdiendo con el paso de los minutos, aunque en redes también lo aplaudieron.

De cara al próximo amistoso, los hinchas ya plantearon algunas alternativas. Kevin Viveros es uno de los nombres pedidos para ocupar el lugar de Suárez, mientras que Matías Orozco aparece como una opción para reemplazar a Ríos y darle mayor dinámica al mediocampo.

En defensa, Colombia no pasó sobre saltos ya que la Paraguay de Gustavo Alfaro fue una selección conservadora. El DT argentino fue otro de los nombres que sonó para Colombia si no renovaba Lorenzo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

La Selección Colombia cerrará esta fecha FIFA enfrentando a Perú el próximo martes 6 de octubre en Estados Unidos. Será la última oportunidad de Lorenzo para probar variantes antes de cerrar esta serie de amistosos y continuar con la renovación de la Tricolor.

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