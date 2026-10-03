¡Totalmente insólito! Rescalvo le reclamó esta fortuna a Barcelona SC y la FIFA ya decidió

Ismael Rescalvo demandó a Barcelona SC y le acabó pidiendo una importante fortuna. La FIFA ya tomó una decisión.

Ismael Rescalvo fue uno de los entrenadores más polémicos que pasó por Barcelona SC en los últimos años. El entrenador español, como le pasó en todos sus equipos, se fue muy cuestionado tras una campaña fracasada en la que no logró ningún campeonato.

Ismael Rescalvo demandó a Barcelona SC

Este sábado 3 de octubre de 2026 se reveló que Ismael Rescalvo demandó a Barcelona SC por más de 400.000 dólares. Aunque se hablaba de una salida amistosa y arreglada con el club, finalmente parece que esto no fue así. El entrenador español reclama una gran cantidad de dinero.

Sin embargo, según revela Marcelo Bee Sellares, la FIFA no dio paso a este reclamo del DT. El motivo para rechazar sería que: “el acuerdo de rescision incluía créditos correspondientes también a otros integrantes del cuerpo técnico, posteriormente cedidos a Rescalvo”, avisa Sellares.

Rescalvo estuvo en Barcelona SC en 2025. (Foto: Imago)

Por otro lado, Ismael Rescalvo solo estuvo en Barcelona SC durante el segundo semestre del campeonato 2025. Sin embargo, que haya elevado un reclamo por más de 400.000 dólares evidencia lo caro que tuvo que ser el contrato del entrenador.

Las estadísticas de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

En la temporada 2025, Ismael Rescalvo dirigió a Barcelona SC en un total de 25 encuentros entre todas las competencias. Ganó 10 partidos, empató 8 y perdió 7. Como le pasó en Emelec, se fue peleado con la hinchada, que pidió su salida desde que llegó.

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En síntesis: