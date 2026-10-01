Mientras James Rodríguez gana 1.4 millones en Atlético Nacional, el salario de Teófilo Gutiérrez en Junior

Conoce los detalles de la comparación salarial entre James Rodríguez en Atlético Nacional y Teófilo Gutiérrez en Junior de Barranquilla.

James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez fueron los protagonistas del picante cara a cara de la jornada del 30 de septiembre en el fútbol de Colombia, así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios que ganan en Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, respectivamente.

Empecemos con el ’23’ de Nacional. A pesar de que el periodista Felipe Sierra afirmó en X que James “será el jugador mejor pago en la historia del fútbol colombiano; Atlético Nacional supera la barrera salarial de Alfredo Morelos para pagarle cerca de 1.000 millones de pesos colombianos al mes”; Carlos Antonio Vélez salió a desmentirlo.

Según Vélez, el salario de James Rodríguez es el 35 por ciento de cuatro millones de dólares. Esto quiere que el excapitán de la Selección Colombia tiene un salario de 1.4 millones de dólares en Atlético Nacional. Ahora, la pregunta era: ¿Gana más o menos dinero que Teo Gutiérrez? La diferencia es muy grande.

La gran diferencia entre lo que gana James Rodríguez y lo que cobra Teo Gutiérrez

James y Teo en Nacional vs. Junior. (Foto: X / Win Sports)

La diferencia sería de más de 1.1 millones de dólares. Mientras James gana 1.4 millones al año en Nacional, la inteligencia artificial ‘Gemini’ le calculó a Teófilo Gutiérrez un salario anual en Junior de Barranquilla que estaría entre 253.500 y 362.200 dólares.

Así le fue a la Selección Colombia cuando jugaron James y Teófilo Gutiérrez

James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez jugaron 25 partidos juntos en la Selección Colombia (Eliminatorias, Mundial 2014 y Copa América 2015) con un saldo de 15 victorias, 6 empates y tan solo 4 derrotas. Teo registró ocho goles y tres asistencias, y James tuvo 10 anotaciones y siete pases gol.

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