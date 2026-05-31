Gustavo Alfaro responde palabras de Francisco Egas sobre el caso de Byron Castillo

A Gustavo Alfaro le habría molestado las declaraciones de Franccisco Egas sobre la no convocatoria de Byron Castillo al Mundial.

Hace días, según contó Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, fue él quién tuvo que presionar a Gustavo Alfaro de la no convocatoria de Byron Castillo al Mundial 2022. El DT argentino supuestamente quería contar con el lateral en la Selección de Ecuador pese a la polémica y ahora llegó la respuesta.

Según contó el periodista Xavier Segovia, las declaraciones de Francisco Egas causaron malestar en el entorno de Alfaro. Según cuenta el DT y sus allegados, Gustavo Alfaro no insistió en la convocatoria de Byron Castillo luego de la resolución del TAS.

Lo que el argentino habría exigido es que sea Francisco Egas quién se haga cargo y comunique la decisión al jugador, algo que no hizo y tampoco acompañó al jugador quién quedó solo con cuerpo técnico y el resto del plantel en una situación incómoda.

Finalmente Byron Castillo no fue convocado al Mundial y desde entonces no ha sido llamado a la Selección de Ecuador nuevamente. El caso Castillo determinó que Ecuador arrancara estas Eliminatorias con -3 puntos.

¿Cuándo sale la lista oficial de la Selección de Ecuador?

Se espera que la lista oficial de la Selección de Ecuador se revele el próximo lunes, 1 de junio de 2026. Ya los 26 convocados de ‘La Tri’ para el Mundial disputarán el amistoso ante Guatemala y quedarán concentrados para el debut el próximo 14 de junio ante Costa de Marfil.

Byron Castillo jugó tres partidos con la Selección de Ecuador.

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En resumen