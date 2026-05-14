El delantero del futuro de la Selección de Ecuador no deja de sumar interesados para ficharlo. Ya Manchester United y FC Barcelona "presionan" por él.

Juan Riquelme Angulo viene sonando muy fuerte para reforzar a otros equipos de Europa como FC Barcelona y Manchester United. El delantero ecuatoriano es uno de los mejores proyectos del fútbol tricolor y tal parece pronto podría dar el salto a jugar en Europa.

Ahora de acuerdo a la información de Diario AS, clubes como Benfica y Porto siguen la posibilidad de fichar al joven jugador ecuatoriano. Los dos equipos portugueses se caracterizan justamente por adquirir “joyas” y luego venderlas a un importante precio.

Riquelme Angulo aún es jugador de Independiente del Valle y en las próximas semanas su futuro puede cambiar. El jugador ya viene sumando minutos en primera división con IDV y es probable que después del Mundial sea transferido a un equipo de Europa.

Beccacece también lo ha llevado a la Selección de Ecuador y lo ha convocado como “sparring” en las Eliminatorias. Aún no tiene su debut con el equipo mayor de ‘La Tri’, pero es muy probable que en los siguientes meses se pueda dar ese estreno.

Riquelme Angulo interesa a varios equipos en Europa. (Foto: IDV)

Juan Riquelme Angulo ya tiene 18 años de edad, por lo cual, a diferencia de otros casos, con cualquier equipo que lo compre el jugador ya se integrará desde ese momento. Jugadores como Kendry Páez o Justin Lerma debieron esperar a tener 18 años para viajar.

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Los números de Juan Riquelme Angulo en esta temporada

Juan Riquelme Angulo, en este 2026, ha jugado con Independiente del Valle un total de 10 partidos entre todas las competencias. Marcando solo 2 goles. Lleva en cancha poco más de 100′ minutos. Son sus primeros pasos en la primera categoría.

El valor de mercado de Juan Riquelme Angulo

El delantero tiene un valor de mercado de 350 mil euros, no obstante, Independiente del Valle ya lo ha cotizado en más de 5 millones de euros. Es el precio estándar en el que IDV vende a sus jóvenes joyas que pueden ser vendidas a Europa.

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En síntesis:

Benfica y Porto siguen el posible fichaje del delantero ecuatoriano Juan Riquelme Angulo .

siguen el posible fichaje del delantero ecuatoriano . Juan Riquelme Angulo registra 2 goles en 10 partidos con Independiente del Valle en 2026.

registra en 10 partidos con Independiente del Valle en 2026. Independiente del Valle cotizó el traspaso del jugador en más de 5 millones de euros.