El City Group se interesó en el fichaje Pedro Vite tras su gran rendimiento en México. El jugador ecuatoriano está muy cerca de ser campeón del fútbol mexicano con el Pumas y lo más probable es que se dé su venta al fútbol europeo, siendo este conglomerado uno de los más interesados.

Por otro lado, el jugador ecuatoriano tendría un precio de 15 millones o más. Pero su destino podría ser el Manchester City como cualquier otro equipo que pertenece al City Group en Europa.

Uno de los destinos más comunes para jugadores que el City no le encuentra espacio en la Premier League suele ser el Girona de España. Como ha pasado con recientes jugadores. Aunque también hay otros equipos como Palermo y Troyes que pertenecen al conglomerado, pero no están en primera.

Vite se ha convertido en un jugador fijo en la convocatoria de la Selección de Ecuador y titular en el once de Beccacece. Por lo cual, TUDN confirmó que el City Group estaría muy interesado en adquirirlo antes del Mundial 2026.

Pedro Vite podría llegar al City Group. (Foto: GettyImages)

Vite ya viene sonando para diferentes equipos de Europa desde hace varias temporadas. A comienzos de año, el volante estuvo en el radar de equipos como Roma o Benfica.

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El valor de mercado de Pedro Vite

De acuerdo a la valoración de Transfermarkt, la cotización de mercado de Pedro Vite es de 5.6 millones. Pero después del Mundial 2026 el valor de mercado podría aumentar. Por eso quiere su fichaje antes de la Copa del Mundo.

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