¡Atento Ecuador! Costa de Marfil da su lista de convocados al Mundial 2026

La Selección de Costa de Marfil dio a conocer sus 26 convocados finales para el Mundial 2026. De esta forma, Ecuador ya conoce a los jugadores elegidos para su rival justamente en el debut en la Copa.
El combinado nacional liderados por Emerson Faé vuelve al Mundial luego de 12 años. Los Elefantes estuvieron en Brasil 2014 y desde ahí fallaron en la clasificaciones siguientes.
La lista tiene a Yoan-Ange Bonny, jugador que renunció a la selección de Francia para jugar con los africanos. Otros nombres a seguir son Evan Ndicka (Roma), Odilon Kossounou (Atalanta) y el joven Ousmane Diomande (Sporting CP).
Lista oficial Costa de Marfil
- Yahia Fofana
- Mohamed Koné
- Alban Lafont
- Emmanuel Agbadou
- Clément Akpa
- Ousmane Diomande
- Guéla Doué
- Ghislain Konan
- Odilon Kossounou
- Evan Ndicka
- Wilfried Singo
- Seko Fofana
- Parfait Guiagon
- Christ Inao Oulaï
- Franck Kessié
- Ibrahim Sangaré
- Jean-Mickaël Seri
- Simon Adingra
- Ange-Yoan Bonny
- Amad Diallo
- Oumar Diakité
- Yan Diomande
- Evann Guessand
- Nicolas Pépé
- Bazoumana Touré
- Elye Wahi
‘La Tri’ ya tiene claro su fixture para jugar el Mundial 2026:
- Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)
- Curazao vs Ecuador (20/6)
- Alemania vs Ecuador (25/6)
