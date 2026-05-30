Tras vencer a Arabia Saudita: estos jugadores quedarían descartados en Ecuador para el Mundial 2026

Ecuador venció a Arabia Saudita y con el corte que se viene para tener los 26 para el Mundial, varios quedarán fuera.

La Selección de Ecuador venció a Arabia Saudita y fue también el “último partido” para varios jugadores que están en la lista de Beccacece. El DT presentará a los 26 que van al Mundial el próximo lunes y con esto se viene un “gran recorte” de algunos jugadores que se quedan fuera.

Los jugadores de Ecuador que serán descartados

Sebastián Beccacece ya advirtió que varios de los convocados para jugar contra Arabia Saudita no repetirán para contra Guatemala y no estarán en el Mundial 2026. Estos jugadores quedarían descartados y no irían al Mundial 2026:

Fricio Caicedo

Darwin Guagua

Cristhian Loor

Malcom DaCosta

Ederson Castillo

Bruno Caicedo

Luis Fragozo

Deinner Ordóñez

Estos 8 jugadores están disfrutando su primera convocatoria y es entendible que no lleguen al Mundial 2026. Se espera que estos futbolistas no formen parte de los 26 que van a la Copa del Mundo. Algunos podrían apoyar a la Selección como ‘sparrings’.

Se espera que la lista de los 26 jugadores convocados por la Selección de Ecuador se haga pública el 1 de junio. ‘La Tri’ va camino a su quinto Mundial, pero a diferencia de otras ediciones, encara esta Copa del Mundo con una de las mejores camadas de su historia.

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El calendario de Ecuador para el Mundial 2026

Así quedó el calendario de Ecuador para jugar el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador 14 de junio a las 18H00

Ecuador vs Curazao 20 de junio a las 19H00

Ecuador vs Alemania 25 de junio a las 15H00

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En síntesis: