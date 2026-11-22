El volante colombiano Jorge Carrascal acaba de salir campeón con Flamengo y dan a conocer dónde jugaría la siguiente temporada.

Sebastián Villa y Álvaro Montero no fueron los únicos colombianos que celebraron un título este fin de semana. Jorge Carrascal también gritó campeón con Flamengo en Brasil y, después de un gran cierre de temporada, su futuro comienza a generar novedades en el mercado de pases.

El mediocampista colombiano fue una de las figuras del Mengão en el tramo final del campeonato y su rendimiento volvió a despertar el interés del fútbol europeo. Equipos de Rusia, Francia y Ucrania habrían consultado por su situación de cara a una posible incorporación en 2027 según medios brasileños.

Sin embargo, Flamengo no tiene intenciones de facilitar su salida desde lo deportivo, la directiva solamente consideraría una venta por una cifra importante, con un precio que podría superar los 25 millones de euros.

La continuidad de Carrascal, titular en la Selección Colombia, también es un deseo de los hinchas, que lo consideran una de las grandes figuras del equipo. El colombiano volvió a destacar en el fútbol brasileño y ya suma su segundo título de liga en el país.

Por otro lado, Flamengo también tendría que analizar posibles ventas para financiar sus próximos fichajes, debido a menor capacidad para generar ingresos por el mercado de apuestas deportivas en Brasil, otros nombres como Gonzalo Plata, Lucas Paquetá, también han aparecido en los rumores de salida.

¿Cuánto pagó Flamengo por Jorge Carrascal?

Jorge Carrascal fichó por Flamengo en el 2025 luego de que el gigante brasileño pagara al Zenit 12 millones de dólares. Ganó ya la Copa Libertadores, Copa Brasil, Supercopa Brasil y dos Brasileirao.

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