Cada vez está más cerca de dejar Millonarios para la siguiente temporada. Javier Burrai interesa fuertemente a este equipo.

Javier Burrai está muy cerca de llegar a Liga de Quito para la temporada 2027. El portero argentino/ecuatoriano podría dejar Millonarios para la siguiente temporada en un movimiento que sorprendería a todos los aficionados, por lo regular que está siendo en Colombia.

El grande de Ecuador que va por el fichaje de Javier Burrai es Liga de Quito. El cuadro ‘Albo’ quiere un nuevo portero titular para la siguiente temporada, porque lo más probable es que Gonzalo Valle se acabe marchando a otro club en ese año.

Burrai ahora mismo tiene contrato con Millonarios y la titularidad asegurada, sin embargo, de acuerdo a Sebastián Aconda, Javier Burrai fue ofrecido a Liga de Quito. El club se habría interesado por su disponibilidad y posteriormente ya habría hecho las consultas necesarias.

El portero ecuatoriano ya estuvo en la LigaPro donde fue una gran figura en equipos como Macará y Barcelona SC. Por lo cual, un movimiento de fichaje por otro club provocaría un camisetazo muy importante en el fútbol ecuatoriano en los siguientes años.

Javier Burrai tapa en Millonarios. (Foto: @MillosFCoficial)

Las siguientes semanas determinarán si el fichaje de Burrai por Liga de Quito se termina concretando. Aún hay varios aspectos a resolver como la continuidad de Gonzalo Valle y si el portero está dispuesto a volver a Ecuador y dejar Millonarios y Colombia.

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Las estadísticas de Javier Burrai en esta temporada

En esta temporada defendiendo los colores de Millonarios, Burrai llegó a mitad de año, el portero argentino pudo jugar un total de 21 partidos entre todas las competencias. Recibió un total de 17 goles y pudo dejar su arco en 0 en 8 partidos. Tiene contrato hasta mediados de 2027.

Los equipos que quieren a Javier Burrai

Burrai se metió en planes de equipos como Emelec y Universitario también para la siguiente temporada. El portero de 36 años luce como un arquero muy experimentado para cuidar el arco de un equipo grande.

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En síntesis:

Javier Burrai fue ofrecido a Liga de Quito para reforzar el arco en 2027 .

fue ofrecido a para reforzar el arco en . Emelec y Universitario también siguen al portero de 36 años con contrato hasta 2027 .

también siguen al portero de con contrato hasta . 21 partidos, 17 goles recibidos y 8 vallas invictas suma Javier Burrai en Millonarios.