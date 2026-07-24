Revelan los dos entrenadores que aceptaron dirigir a la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador ha sondeado a varios entrenadores y dos de ellos le habrían dado el ok a la 'Tri' para reemplazar a Sebastián Beccacece.

La Selección de Ecuador tiene poco más de 15 días para terminar de cerrar a su nuevo entrenador y que tenga margen de trabajo para los amistosos de septiembre. De todos los nombres, al menos ya hay dos que han mostrado su interés a la ‘Tri’ y a los presupuestos que se manejan.

Luis Zubeldía y Walid Regragui habrían expresado su disponibilidad para dirigir a la Selección de Ecuador según Mr. Offsider. Así mismo el medio señala que la FEF ha aumentado el presupuesto para el salario de los entrenadores.

Este ajuste responde al interés de la Selección de Ecuador de contar con entrenadores más cotizados. El salario anterior era de 2.4 millones de dólares al año.

Regragui dejó la selección marroquí tras cuatro años en dónde clasificó al Mundial, fue la revelación yendo a semifinales del torneo 2022 contra Francia y fue finalista de la Copa Africana de Naciones 2024, su salario en Marruecos era de 800 mil dólares al año.

Zubeldía por su parte está en Fluminense de Brasil, ha gando ya torneos estatales en su segundo año consiguiendo títulos. En el 2023 fue campeón de LigaPro y Copa Sudamericana con Liga de Quito, su salario en Brasil es de 2.3 millones, es decir no hay mucha diferencia actual con la propuesta de FEF.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia o Perú. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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