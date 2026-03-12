“Han decidido”: La decisión de UEFA que tenía en vilo al Bayern Múnich de Luis Díaz

¡Uf! Respiro de alivio para Bayern Múnich y Luis Díaz. Cuando parecía que nada ni nadie podía acabar la fiesta que viven ‘Lucho’ y compañía por el gran nivel en la Champions League, se instaló la narrativa que la UEFA podría sancionar duramente al equipo alemán. Ya se conoció la decisión que tenía en vilo al equipo bávaro.

Bayern Múnich inició a paso firme el camino rumbo a la final de la Champions League 2025-26 con una goleada en condición de visitante ante Atalanta en el partido de ida por los octavos de final. Una asistencia de lujo y una jugada ‘maradoniana’ de ‘Lucho’ Díaz dijeron presente.

Con el partido 1-6 a favor de Bayern Múnich llegaron dos amonestaciones que, para algunos, fueron sospechosas. El árbitro Espen Eskas le sacó tarjeta amarilla a Michael Olise y Joshua Kimmich por perdida deliberada de tiempo. Ambos compañeros de Luis Díaz llegaron a tres tarjetas amarillas en Champions League 2025-26 y deben pagar una fecha de sanción. Ahora, la duda era: ¿Lo hicieron a propósito?

Esto dice el Reglamento Disciplinario de la UEFA sobre los jugadores que se hacen sacar tarjetas a propósito

Michael Olise y Luis Díaz en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

En toda Europa se instaló la narrativa que Olise y Kimmich se habrían hecho sacar tarjeta amarilla para pagar un partido de sanción en la serie ante Atalanta que está prácticamente liquida y así llegarán sin el peligro de perderse el partido de vuelta de los cuartos de final. “Se puede suspender por dos partidos de competición o por un periodo determinado a un jugador que reciba una tarjeta amarilla o roja de forma deliberada”, dice Artículo 15 (inciso 1, letra g) del Reglamento Disciplinario de la UEFA. ¿Lo aplicarán contra los compañeros de ‘Lucho’ Díaz?

La decisión de la UEFA que tenía en vilo a Luis Díaz y al Bayern Múnich

“El comité disciplinario de la UEFA ha decidido no abrir ningún expediente disciplinario contra Michael Olise y Joshua Kimmich. Ambos solo cumplirán una sanción de un partido y volverán para la ida de cuartos de final”, publicó el diario ‘L’Équipe’ y la fiesta de Luis Díaz y Bayern Múnich por el gran nivel que tienen, por ahora, no se acaba en la Champions League.

