En su mejor momento Juan Carlos Paredes fue uno de los jugadores ecuatorianos con mejor salario en Europa. El tricolor ganaba en Watford cerca de 800 mil euros por temporada. A sus 38 años, el jugador sigue en activo y ahora revelan que llegó a un “insólito” club de Ecuador.

Según la revelación de Mr.OFFSIDER, Juan Carlos Paredes será nuevo jugador de Santa Fe, club de la segunda categoría de Imbabura. El ex mundialista con la Selección de Ecuador sigue en activo y sus últimos años vienen dedicados a jugar a equipos de esta categoría.

La segunda categoría (tercera división) se ha convertido en un “nicho” para jugadores históricos de Ecuador que aún no se han retirado o que quieren seguir en activos de alguna manera. Además, estos futbolistas son vistos como “referentes” para los jugadores que juegan en esta división.

El último equipo de la LigaPro en el que estuvo la ‘Hormiga’ Paredes fue Cumbayá, con el cual descendió a finales de 2024. Esa fue su última aparición jugando en primera división de Ecuador. Desde entonces, viene jugando en la segunda en diferentes equipos.

La ‘Hormiga’ Paredes jugó el Mundial 2014 con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Aunque en su mejor momento ganó un importante dinero como 800 mil por año, el jugador ecuatoriano ahora está muy lejos de cobrar ese salario. En segunda categoría los sueldos más elevados suelen llegan a los 1000 o 2000 por mes en jugadores de esta trayectoria.

El actual valor de mercado de Juan Carlos Paredes

En su momento estelar, la ‘Hormiga’ Paredes llegó a tener un valor de mercado de 2 millones de dólares, ahora mismo el futbolista, de acuerdo a Transfermarkt, tiene un precio de 10 mil euros. Cumplirá 39 años el próximo mes de julio de 2026.

Los títulos de Juan Carlos Paredes

En toda su carrera, Juan Carlos Paredes ganó 4 campeonatos. El lateral se coronó campeón de Ecuador en dos ocasiones, con Emelec y Deportivo Quito, también ganó el título de la Serie B con Cumbayá, y fue campeón de Grecia cuando vistió los colores del Olympiacos.

