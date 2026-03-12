Filtran tres sorpresas en la convocatoria de la Selección Colombia

La Selección Colombia dará sus convocados para sus amistosos contra Croacia y Francia el 20 de este mes, sin embargo a Néstor Lorenzo le filtraron tres sorpresas. El DT argentino está buscando algunos relevos a históricos y llamará a tres elementos.

El primero es Camilo Durán, delantero y extremo del Qarabag de Azerbaiyan, el colombiano fue anunciado como convocado por el propio club en redes sociales. El segundo es Julián Milán, el defensa de Fluminense sería convocado pensando en ser relevo del histórico Yerry Mina o Davinson Sánchez.

Desde Brasil, Miguel Monsalve de Gremio también podría ser convocado en estos dos amistosos. Con James Rodríguez sin continuidad, Lorenzo busca un nuevo volante creativo.

Con esto, se abre la posibilidad de que la lista final para el Mundial 2026 tenga debutantes y sorpresas, así como descartes de nombres importantes como Falcao, Dayro Moreno y Hugo Rodallega.

Así mismo habrían dado pistas de los jugadores de siempre que estarían convocados y estos son:

Arqueros : Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero.

: Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero. Defensas : Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Álvaro Angulo, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Yerson Mosquera.

: Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Álvaro Angulo, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Yerson Mosquera. Volantes: Jefferson Lerma, Richard Ríos, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Jorge Carrascal, Jhon Arias.

Jefferson Lerma, Richard Ríos, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Jorge Carrascal, Jhon Arias. Extremos / ofensivos : Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez, Yaser Asprilla, Johan Carbonero.

: Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez, Yaser Asprilla, Johan Carbonero. Delanteros: Jhon Córdoba, Luis Suárez.

Camilo Durán – Qarabag. Foto: Getty.

¿Cuándo jugará Colombia contra Francia y Croacia?

La Selección de Colombia jugará el 26 de marzo contra Croacia, y el 29 de marzo contra Francia.

