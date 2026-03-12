Este jueves 12 de marzo de 2026 Sebastián Beccacece decidió viajar a Argentina para el partido de Huracán contra River Plate. El DT fue a ver a Kendry Páez, tras su lesión de hombro. Pero en cancha se encontró con Jordy Caicedo, que le respondió con un gran gol.

El delantero ecuatoriano aprovechó que el DT de la Selección de Ecuador está en cancha y provocó un penal con sus grandes cualidades de goleador. El jugador se filtró entre la defensa y aprovechó un agarrón para pedir penal. El árbitro la pitó.

Tras una corta revisión de VAR, finalmente se confirmó la infracción y Jordy Caicedo fue a marcar la del empate. El delantero cobró muy bien el penal y aunque el portero Beltrán estuvo cerca de atajarlo, la pelota terminó tocando las redes.

Es el quinto gol de Jordy Caicedo en este torneo argentino, y el delantero tricolor ya avisó a Beccacece que quiere jugar el Mundial, por lo cual, dependerá del DT su convocatoria final. Puede tener una oportunidad ahora a finales de mes para jugar los amistosos.

Beccacece también está viendo en este encuentro a Hernán Galíndez, que aunque no ha tenido grandes exigencias, acabó dudando en el gol de River y provocó que su arco caiga. Kendry Páez, en el primer tiempo, no tuvo la mejor actuación pese a ser titular.

¿Cuándo sale la lista de convocados de Ecuador para los amistosos?

Ecuador jugará a finales de marzo contra las selecciones de Marruecos y Países Bajos. Por lo cual, se espera que la convocatoria de la Selección de Ecuador se acabe conociendo en las próximas semanas. Jordy Caicedo está peleando por un puesto.