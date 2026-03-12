Emelec sigue con -2 puntos en la tabla de posiciones de la LigaPro, y está urgido de una victoria en el campeonato ecuatoriano. El ‘Bombillo’ perdió contra Barcelona SC en el Clásico, pero ahí se dio una jugada que preocupó a todos con Francisco Pizzini.

El 10 se lesionó y no pudo continuar en ese partido, se esperaba que Emelec dé detalles de su molestia, no obstante, no pasó y es que el jugador parece estar listo para jugar y solo fue un susto. El argentino estaría en cancha ante Orense este próximo fin de semana.

El regreso de Pizzini es la mejor noticia para Emelec en esta temporada, puesto que, en apenas 2 partidos oficiales que se han visto del club azul, el 10 ya demostró ser uno de los mejores y el encargado de cambiar el juego ofensivo del armado de Vicente Sánchez.

En un video, reciente, publicado por Emelec se ve a Pizzini entrenando en aparente normalidad. Por lo cual, no habría ningún inconveniente para verlo este fin de semana en el Capwell. El ‘Bombillo’ recibe a Orense necesitando una victoria.

Tanto el proceso de Vicente Sánchez como los jugadores necesitan una victoria urgente contra Orense para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones. El club sigue con -2 puntos, por una sanción a inicios de temporada y ahora necesitan ganar para ya sumar unidades en la tabla de posiciones.

Los números de Pizzini en Emelec

Pizzini lleva 2 partidos con la camiseta de Emelec, ha jugado 2 partidos, sumando 159′ minutos. Es también uno de los jugadores más aplaudidos y referenciados por la hinchada azul en este comienzo de temporada. El 10 firmó un contrato hasta la temporada 2026.

En síntesis:

Francisco Pizzini superó sus molestias físicas y está disponible para enfrentar a Orense tras entrenar con normalidad esta semana.

superó sus molestias físicas y está disponible para enfrentar a tras entrenar con normalidad esta semana. El mediocampista argentino es la pieza clave de Vicente Sánchez para intentar revertir los -2 puntos que mantiene el club en la tabla.

para intentar revertir los que mantiene el club en la tabla. La presencia del “10” en el Estadio Capwell es la principal novedad de los azules para buscar su primera victoria oficial de la temporada.

