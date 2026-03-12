Bombazo: Carlo Ancelotti define 18 de los convocados de Brasil para el Mundial 2026

A falta de cerca de 90 días para el Mundial 2026, los entrenadores van definiendo a sus convocados para la gran cita. Uno de ellos es Carlo Ancelotti, el DT italiano habría definido a 18 de los 26 convocados de la Selección de Brasil para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Según el portal Estadao Esporte, los jugadores que tienen un lugar asegurado en la nómina final son: Alisson, Militão, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Wesley, Alex Sandro, Casemiro, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Estêvão, Vini Jr, Matheus Cunha, Raphinha, Gabriel Martinelli, João Pedro, Richarlison.

Por lesión está descartado Rodrygo, quién era otro de los titulares para el ex DT del Real Madrid. La otra gran duda es si Neymar será o no convocado a un nuevo Mundial, el ’10’ ha sufrido algunas lesiones musculares pero en Santos cuando ha jugado ha registrado goles y asistencias.

No fue tomado en cuenta cuando Ancelotti recién asumió, pero ante su nivel superlativo en el Lyon de Francia, Endrick podría ser otro de los convocados a la gran cita.

Andreas Pereira, Vitor Roque, Joao Gomes, Raphael Veiga son otros brasileños que destacan en sus clubes y podrían ser las sorpresas de la lista, aunque corren de atrás.

El grupo de la Selección de Brasil en el Mundial 2026

La Selección de Brasil cayó en el Grupo C de la Copa del Mundo junto a:

Escocia

Haití

Marruecos

