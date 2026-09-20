Marcelo Gallardo y su posible primer once en la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador ya alista su primer equipo para el debut con Marcelo Gallardo como entrenador con algunos cambios.

Marcelo Gallardo ya tiene su primera lista oficial de convocados con la Selección de Ecuador. El entrenador argentino llamó a 26 futbolistas para comenzar su proceso al frente de la Tricolor, manteniendo una base importante del equipo que disputó el Mundial 2026 e incorporando algunas novedades. A partir de esta nómina, el técnico podría comenzar a probar su primera alineación.

Para estos compromisos, el entrenador no contará con algunos nombres importantes. Moisés Caicedo y Joel Ordóñez quedaron fuera por problemas físicos, mientras que Enner Valencia tampoco aparece en la convocatoria tras su retiro internacional. Sin embargo, los dos primeros son fijos en la ‘Tri’.

Gallardo también podría apostar por futbolistas jóvenes que buscan consolidarse en la Selección. Keny Arroyo, Pedro Vite, Nilson Angulo y John Mercado aparecen como alternativas para darle mayor dinamismo al ataque.

Así mismo, seguramente veremos el debut de Juan Riquelme Angulo, el ex Independiente del Valle que se perfila para ser el nuevo fijo en la delantera de Ecuador.

De acuerdo con las características de los convocados, un posible primer once de Gallardo sería: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Jackson Porozo, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Jordy Alcívar; Gonzalo Plata, Pedro Vite, Keny Arroyo; y Kevin Rodríguez.

El calendario de partidos de Ecuador en Asia

La Selección de Ecuador jugará en Asia 3 partidos amistosos, uno individual y 2 como parte de un torneo la “Copa Kirin”. Estos son los primeros grandes retos de Marcelo Gallardo en ‘La Tri’.

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Juan Riquelme Angulo – Independiente del Valle. Foto: Getty.

En resumen