Mientras aguarda por un final de temporada lleno de retos, Luis Díaz eligió a lo largo de las últimas horas a sus jugadores favoritos de naciones como Argentina, España, Colombia, México y Alemania. Lo hizo en un contenido para redes sociales donde vuelve a mostrar su devoción por dos zurdas sagradas del fútbol sudamericano.

“De España me quedo con Lamine Yamal. De Colombia James Rodríguez. En Argentina me quedo con Lionel Messi. ¿México? Chicharito Hernández y Alemania, Jamal Musiala”, las elecciones de Luis Díaz en su charla con Post United. No es ni mucho menos la primera vez que habla así de figuras como las del Bayern Múnich, Inter Miami o Minnesota.

Sacando a Chicharito, la realidad es que Lucho jugó con o ante todos estos nombres. A Lamine Yamal lo derrotó en el amistoso donde Colombia venció por 1-0 a España en Londres con asistencia de Díaz. Con Musiala comparte uno de los ataques del año en Múnich y Messi ha sido uno de sus grandes rivales en el panorama de selecciones. Sobre James, eso sí, jamás ha negado una admiración total.

“No sé cuánto tiempo le queda, ¡quiero disfrutarlo más! Lo quiero siempre con la selección. Así que para nosotros, la selección, para nuestra gente, él es el número 10. El capitán. Lo es todo para nosotros”, declaraba no mucho tiempo atrás el crack del Bayern sobre su principal socio en la selección cafetera. Colombia les tendrá en este Mundial como banderas para los choques ante Portugal, Uzbekistán y el ganador del playoff de marzo.

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Luis Díaz eligió a sus futbolistas favoritos de Argentina, España, Colombia, México y Alemania en horas donde se alista para medir fuerzas con Atalanta por la Champions League. Si no cae por 5 goles o más, jugará los cuartos de final del torneo ante Real Madrid. Recordemos que este fin de semana no tendrá acción por Bundesliga gracias a su roja recibida contra Leverkusen.

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Cuando Messi elogió a Luis Díaz por todo lo alto

Eran las semifinales de la Copa América de 2021. Argentina ganaba por 1-0 hasta que Luis Díaz se inventó uno de los goles del torneo. El cafetero no pudo llegar a la final gracias a unos penaltis donde Emiliano “Dibu” Martínez empezó a construir su leyenda. Messi, minutos después del choque y en análisis para medios argentinos, se puso a los pies de Lucho.

“Nos costó un poco más porque Colombia presionaba arriba, no nos dejaban salir y nos costaba tener la pelota. Tenían un jugador extraordinario, rapidísimo (Díaz) por afuera, que nos generaba mucho peligro”, declaraciones de Lionel Andrés para hablar de quien poco a poco se convertía en la bandera de la selección cafetera. Veremos si en Norteamérica 2026 vuelven a verse las caras. Ambos genios, goleadores de dicha edición de la Copa América con 4 goles.

Datos claves

Luis Díaz seleccionó a James Rodríguez y Lionel Messi como sus futbolistas favoritos de sus países.

seleccionó a James Rodríguez y Lionel Messi como sus futbolistas favoritos de sus países. El extremo colombiano será baja este fin de semana en Bundesliga por su expulsión ante Leverkusen.

por su expulsión ante Leverkusen. Colombia enfrentará a Portugal, Uzbekistán y al ganador del playoff en el Mundial 2026.

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ver también Bayern Múnich denuncia una campaña en su contra tras la expulsión de Luis Díaz