Joao Rojas volvió a entrenar con Barcelona SC y el club tomaría esta decisión para el futuro

Joao Rojas solo ha jugado 30 partidos en 3 años con Barcelona SC y ahora el club ya tiene decidido su futuro.

Joao Rojas volvió a los entrenamientos con Barcelona SC tras 7 meses lejos de las canchas, aunque su recuperación total apunta a 2027, muchos hinchas tienen dudas de su futuro. El volante ecuatoriano casi no ha jugado en 3 años con el club y ahora se habla de su continuidad.

Resulta que Joao Rojas tiene contrato con Barcelona SC hasta 2027 y el ecuatoriano se quedará en el club. Aunque el ‘Ídolo’ quiera sacarlo, lo más probable es que no lleguen ofertas (por su historial de lesiones) y ya es el último año de contrato.

Aunque, Rojas no ha rendido como se esperaba en Barcelona SC, el club ya lo mantuvo desde la primera lesión y se ve poco probable que ahora terminen con su contrato. El nivel del extremo determinará si se puede o no quedar por más tiempo.

Ya varias cosas han cambiado para Joao Rojas en Barcelona SC, tras su última lesión. Por ejemplo, el extremo ecuatoriano ya no es capitán de los amarillos ni usará la camiseta número 10. Todo eso pasó a ser de Damián Díaz, que regresó al club hace pocas semanas.

En marzo fue el último partido de Joao Rojas con Barcelona SC. (Foto: Imago)

A Joao Rojas le queda solo 1 año de contrato y después el futuro es incierto para el jugador. En su mejor momento, Rojas incluso llegó a ser llamado a la Selección de Ecuador y estuvo muy cerca de jugar el Mundial con ‘La Tri’. Las lesiones lo acabaron dejando fuera de ese torneo.

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Las estadísticas de Joao Rojas en todo su tiempo en Barcelona SC

En todo su paso por Barcelona SC, Joao Rojas apenas jugó 30 partidos desde 2024. Solo ha marcado 2 goles y 2 asistencias en 3 años. Más pasó lesionado que en la cancha. No obstante, 2027 es una nueva oportunidad para que el jugador demuestre porque fue uno de los mejores de Ecuador.

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