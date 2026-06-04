Liga de Quito ficharía a Mundialista con la Selección de Ecuador

Liga de Quito tendría un nuevo refuerzo y el apuntado es un Mundialista con la Selección de Ecuador en el 2022.

Liga de Quito está buscando refuerzos para el segundo semestre, una de las prioridades es un nuevo defensor central y van por un jugador de renombre. Un seleccionado de Ecuador en Qatar 2022 podría llegar a los ‘albos’.

Según medios locales, Félix Torres fue contactado por Liga de Quito para el segundo semestre. El jugador se encuentra en el Inter de Porto Alegre y tiene contrato en Brasil hasta diciembre.

Corinthians es dueño de su pase pero desde su llegada hace más de un año solo lo tuvo en cuenta un semestre. Félix Torres estaría abierto a regresar al fútbol ecuatoriano en busca de continuidad.

Es el segundo equipo ecuatoriano que quiere la vuelta de Torres, ya a inicios de temporada sonó un posible regreso del central a Barcelona SC, club que lo formó y vendió al exterior.

Félix Torres está ganando cerca de 40 mil dólares mensuales, para que regrese a LigaPro tendría que bajar sus aspiraciones económicas. Liga podría sufrir la salida de Gianfranco Allala y Richard Mina.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Félix Torres – Qatar 2022.

En resumen