El extremo ecuatoriano Gonzalo Plata tendría nuevo club luego del Mundial luego de tres años en el Flamengo de Brasil.

Uno de los ecuatorianos con más chances de cambiar de equipo luego del Mundial es Gonzalo Plata. Una buena campaña del extremo ecuatoriano aceleraría su regreso a Europa.

Gonzalo Plata está en planes del AS Mónaco de Francia para la siguiente temporada. Justamente el club de la Ligue 1 está cerca de contratar como DT a Filipe Luis.

El brasileño fue DT de Gonzalo Plata y fue uno de los que más confiaba en el seleccionado nacional pese a sus problemas de disciplina y algunos tramos de bajo rendimiento.

Gonzalo Plata no saldrá por menos de 25 millones de dólares según la cotización que Flamengo le puso a su delantero y extremo titular. Plata lleva apenas dos años y medio en Brasil.

Lo ficharon del Al Sadd por 10 millones de dólares, en dos años lleva ya cerca de siete títulos con Fla, entre los que destacan el Derby de las Américas, Copa Libertadores, Brasileirao y Copa Brasil.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gonzalo Plata con Flamengo?

Plata es un activo importante del club; el extremo tiene contrato hasta 2029 y es por eso que Flamengo tampoco se puede permitir una venta a la baja del ecuatoriano. Los próximos meses serán claves para determinar una cifra para una transferencia si llega una oferta.

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Gonzalo Plata – Selección Ecuador

En resumen