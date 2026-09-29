La contundente decisión de los equipos de la LigaPro sobre el cupo de jugadores extranjeros

En la LigaPro tomaron esta nueva decisión con el cupo de los 8 jugadores extranjeros.

Otro tema de debate en el fútbol ecuatoriano era el cupo de jugadores extranjeros para los equipos. Actualmente, los clubes trabajan con 8 cupos para jugadores foráneos. Sin embargo, para la siguiente temporada se analizaba la posibilidad de un cambio y esto pasó.

Los equipos del fútbol ecuatoriano acabaron concluyendo que se mantenga el cupo para 8 jugadores extranjeros por club. No es una obligatoriedad para cada equipo tener 8 jugadores foráneos, pero queda abierta la posibilidad de hacer estas contrataciones.

Se mantiene igual que a mitad de año, los clubes puedan cambiar a una máximo de 2 jugadores extranjeros. Esta medida era muy polémica y se estaba analizando desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol también pedir una reducción de cupos, esto para apoyar a los jugadores ecuatorianos.

En esta temporada, casi todos los clubes, tienen entre 6 y 8 jugadores extranjeros, aunque algunos hicieron grandes contrataciones, desde que se aprobó esta medida, la mayoría de equipos suele rotar entre 5 y 6 jugadores extranjeros nuevos por año.

Deyverson es uno de los extranjeros de esta temporada. (Foto: GettyImages)

La LigaPro atraviesa una serie de reformas que quieren volver al torneo un poco más atractivo e interesante para los aficionados. En los dos últimos años, Independiente del Valle ha sido muy superior a los demás equipos y ha sacado una larga ventaja de puntos para ser campeón.

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La tabla de posiciones de la LigaPro

Así está la tabla de posiciones de la LigaPro en la temporada 2026. Independiente del Valle es el máximo candidato a ganar el campeonato ecuatoriano, el tercero de su historia.

En síntesis:

LigaPro mantendrá el límite de 8 cupos para jugadores extranjeros en 2027.

mantendrá el límite de para jugadores extranjeros en 2027. Dos jugadores extranjeros como máximo podrán ser reemplazados a mitad de año.

como máximo podrán ser reemplazados a mitad de año. Independiente del Valle lidera la tabla y busca su tercer título de LigaPro.