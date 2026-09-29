Confirmado: este será el premio que gane el campeón de la Copa de la Liga en Ecuador

El nuevo torneo que se crea en Ecuador también le da al campeón un importante premio.

La LigaPro confirmó que el fútbol ecuatoriano tendrá un nuevo torneo para la temporada 2027. Los clubes aprobaron la creación de la Copa de la Liga, la cual se jugará a mitad de temporada, entre la fecha 15 y la fecha 16. Ahora también se revela el premio para el campeón.

¿Cómo se jugará la Copa de la Liga?

La Copa de la Liga solo será un torneo que jueguen los 16 equipos de la Serie A y se jugará de la siguiente manera:

4 Grupos de 4 equipos

Grupos con equipos de la misma ciudad o región

clasifican los dos primeros

4tos de fina, semis y final

El premio para el campeón de la Copa de la Liga fue confirmada por el mismo Miguel Ángel Loor. Posterior al consejo de presidentes, el máximo de LigaPro salió a revelar que el campeón de la Copa de la Liga conseguirá su cupo a la Copa Sudamericana del siguiente año.

“El premio para el campeón de la Copa de la Liga, es ir a Sudamericana, y si el campeón tiene un mejor premio en LigaPro (libertadores) se otorga al vice campeón. Se enviará a FEF el documento firmado por los clubes, para otorgar ese cupo”



Miguel Ángel Loor, presidente de… pic.twitter.com/r7apgvu2ib — Karolina Dávila (@karolinadavilac) September 29, 2026

Si el campeón de la Copa de la Liga ya obtuvo un mejor premio por la LigaPro (clasificar a Copa Libertadores) el cupo de Copa Sudamericana se dará al sub-campeón de la Copa de la Liga. Con este premio se pretende convertir en este torneo en un campeonato atractivo.

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¿Cuándo comienza la LigaPro 2027?

En medio de las reformas de la LigaPro también se estableció que el campeonato ecuatoriano de la siguiente temporada comenzará el 29 de enero de 2027. A diferencia de otros años, este torneo ya inicia de manera más rápida y los equipos llegarán con regularidad a nivel internacional.

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En síntesis: